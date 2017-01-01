课程内容视频生成器，用于制作引人入胜的培训视频

使用HeyGen强大的从脚本到视频功能，快速创建引人入胜的培训视频。

为L&D团队创建一个1分钟的视频，演示一个用于技术培训的新软件功能，利用HeyGen的AI化身以专业清晰的方式呈现复杂信息。视觉风格应简洁且具有指导性，结合屏幕录制和清晰的文字覆盖，并配以权威且友好的旁白。

示例提示词1
为教育工作者和课程创建者开发一个90秒的视频，将详细的文本课程模块转化为引人入胜的视频课程。突出HeyGen的从脚本到视频的功能，快速生成动态内容，展示信息丰富的视觉效果，平滑过渡，并通过热情且清晰的解说来解释复杂概念。
示例提示词2
制作一个2分钟的视频，面向全球人力资源经理，介绍公司政策的多语言版本。展示HeyGen的语音生成功能，轻松创建本地化版本，采用现代且包容的视觉风格，屏幕上呈现多样化的代表性，并在每种语言中使用温暖、欢迎的语调。
示例提示词3
为需要快速更新课程或解释现有模块中特定概念的在线讲师生成一个45秒的视频。强调HeyGen的模板和场景如何快速制作出精美的内容，使用快节奏、视觉丰富的风格，结合动画图形元素和简洁有力的解说，以保持学习者的参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

课程内容视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的专业课程视频。利用AI将文本转化为引人入胜的视觉课程，具有可自定义的化身和品牌，简化您的培训制作。

Step 1
创建您的脚本
首先在文本编辑器中输入或粘贴您的课程内容。我们的从文本到视频生成器将自动根据您的输入创建初始场景，形成视频课程的基础。
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的AI化身库中选择一位作为您的屏幕讲师。这些逼真的数字演示者将传递您的课程内容，确保一致且引人入胜的学习体验。
Step 3
通过视觉效果和品牌增强
通过添加相关的库存媒体、上传您自己的素材，并应用您的品牌颜色和标志来个性化您的课程视频。利用品牌控制保持一致且专业的外观。
Step 4
导出并分享您的课程
一旦您的视频完成，以您所需的纵横比和分辨率导出。您的高质量MP4文件即可无缝集成到任何学习管理系统或培训平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的教育内容

将具有挑战性的主题分解为易于理解的视频课程，增强教育的清晰度和学习者的理解力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化课程创建者的AI视频生成？

HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，将文本提示转化为专业的视频内容。其从文本到视频的生成功能允许用户快速制作包含逼真AI化身和AI语音的培训视频，简化整个视频制作过程。

HeyGen能否有效支持多语言培训视频内容？

是的，HeyGen通过一键翻译和高质量AI语音等高级功能支持全球学习需求。这使得多语言视频内容的创建变得轻而易举，确保您的培训视频通过强大的多语言视频播放器向更广泛的观众开放。

HeyGen生成的培训视频有哪些技术导出选项？

HeyGen提供多样化的导出选项，包括标准的MP4文件格式，确保与各种平台的广泛兼容。对于高级学习解决方案，HeyGen还通过SCORM导出功能支持与现有学习管理系统（LMS）的集成。

如何在HeyGen视频中自定义AI化身和品牌？

HeyGen提供广泛的自定义选项，通过直观的视频编辑工具调整AI化身和所有视频元素。您可以应用全面的品牌控制，整合您的特定标志，并利用预制模板创建与您的品牌形象完美契合的引人入胜的视频，用于所有培训内容。