您的首选优惠券促销视频制作工具，打造惊人优惠

使用我们强大的从脚本到视频功能，轻松将您的想法转化为高转化率的营销视频。

创建一个吸引人的30秒营销视频，目标是小企业主，旨在宣布他们新产品的特别优惠券。视觉风格应简洁专业，展示清晰的产品镜头和叠加图形，并使用HeyGen的配音生成功能生成充满激情的配音，传达兴奋和价值。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的45秒产品视频，面向在线零售商，重点展示假日促销的限时折扣。视频应采用充满活力、快节奏的视觉风格，配以充满活力的背景音乐和显著的价格下降文字动画，使用HeyGen的从脚本到视频功能精心制作，确保所有促销细节完美呈现。
示例提示词2
开发一个引人入胜的60秒宣传视频，面向科技爱好者和潜在软件用户，展示应用程序的新功能。视觉方法应清晰且具有指导性，利用屏幕录制和清晰的解释图形，同时提供由HeyGen生成的精确字幕/说明，以增强AI编辑工具的可访问性和理解。
示例提示词3
想象一个引人注目的15秒社交媒体广告，专为活动组织者量身定制，推广即将到来的虚拟峰会的早鸟优惠。视频应具有充满活力、易于分享的视觉美感，快速场景切换，展示由HeyGen的AI虚拟形象驱动的友好AI代言人，传达行动号召并突出特定模板以便快速定制。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

优惠券促销视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的优惠券促销视频，吸引注意力并推动折扣转化。

1
Step 1
选择模板或从头开始
从多种专业的“模板和场景”中选择，设计出有影响力的视频，或从空白画布开始，打造您独特的“优惠券促销视频制作”体验。
2
Step 2
添加您的内容和品牌
使用“媒体库/库存支持”上传您的产品图片、视频片段和标志。通过“品牌控制”自定义颜色和字体，创建与您的观众产生共鸣的专业“营销视频”。
3
Step 3
应用动态元素
使用“配音生成”增强您的信息，讲述您的优惠。包括动画文字以突出您的“折扣”和明确的行动号召以提高参与度。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过检查所有元素来完成您的创作。然后，使用“纵横比调整和导出”下载您精心制作的“促销视频”，以适合任何平台的最佳格式。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过促销视频突出成功

.

将客户推荐转化为引人入胜的AI视频，建立信任并鼓励新购买。

background image

常见问题

HeyGen如何简化促销视频的制作？

HeyGen通过其直观的界面和强大的功能简化了高质量促销视频的制作过程。用户可以利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，轻松将脚本转化为引人入胜的内容。这使得HeyGen成为任何企业高效的促销视频制作工具。

HeyGen提供哪些AI编辑工具来制作引人入胜的营销视频？

HeyGen集成了先进的AI编辑工具来增强您的营销视频。这些工具包括AI配音生成、自动字幕以及一个强大的媒体库，提供丰富的素材，支持动态内容的全面定制。

我可以使用HeyGen平台快速制作专业的优惠券促销视频吗？

当然可以，HeyGen旨在帮助您快速制作有影响力的视频，包括专业的优惠券促销视频。通过可定制的模板和拖放编辑器，您可以高效地组装信息并在社交媒体上发布。

HeyGen是否为我的视频项目提供各种素材和定制选项？

是的，HeyGen提供了广泛的免版税素材，包括多样的库存视频，以丰富您的视频项目。您还可以完全控制品牌标识和颜色，确保您的促销视频与品牌形象完美契合。