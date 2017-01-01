您的首选优惠券促销视频制作工具，打造惊人优惠
使用我们强大的从脚本到视频功能，轻松将您的想法转化为高转化率的营销视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个动态的45秒产品视频，面向在线零售商，重点展示假日促销的限时折扣。视频应采用充满活力、快节奏的视觉风格，配以充满活力的背景音乐和显著的价格下降文字动画，使用HeyGen的从脚本到视频功能精心制作，确保所有促销细节完美呈现。
开发一个引人入胜的60秒宣传视频，面向科技爱好者和潜在软件用户，展示应用程序的新功能。视觉方法应清晰且具有指导性，利用屏幕录制和清晰的解释图形，同时提供由HeyGen生成的精确字幕/说明，以增强AI编辑工具的可访问性和理解。
想象一个引人注目的15秒社交媒体广告，专为活动组织者量身定制，推广即将到来的虚拟峰会的早鸟优惠。视频应具有充满活力、易于分享的视觉美感，快速场景切换，展示由HeyGen的AI虚拟形象驱动的友好AI代言人，传达行动号召并突出特定模板以便快速定制。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化促销视频的制作？
HeyGen通过其直观的界面和强大的功能简化了高质量促销视频的制作过程。用户可以利用AI虚拟形象和从文本到视频的功能，轻松将脚本转化为引人入胜的内容。这使得HeyGen成为任何企业高效的促销视频制作工具。
HeyGen提供哪些AI编辑工具来制作引人入胜的营销视频？
HeyGen集成了先进的AI编辑工具来增强您的营销视频。这些工具包括AI配音生成、自动字幕以及一个强大的媒体库，提供丰富的素材，支持动态内容的全面定制。
我可以使用HeyGen平台快速制作专业的优惠券促销视频吗？
当然可以，HeyGen旨在帮助您快速制作有影响力的视频，包括专业的优惠券促销视频。通过可定制的模板和拖放编辑器，您可以高效地组装信息并在社交媒体上发布。
HeyGen是否为我的视频项目提供各种素材和定制选项？
是的，HeyGen提供了广泛的免版税素材，包括多样的库存视频，以丰富您的视频项目。您还可以完全控制品牌标识和颜色，确保您的促销视频与品牌形象完美契合。