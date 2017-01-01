成本降低培训视频制作工具：节省时间和金钱
利用AI化身创建可扩展且引人入胜的电子学习内容，大幅降低L&D团队的制作成本。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个90秒的指导视频，面向员工入职培训专家，展示如何通过引人入胜的AI生成内容提升新员工的“知识保留”。视觉和音频风格应友好、亲切且高度互动，使用生动的“模板和场景”，并确保通过清晰的“字幕/说明”实现无障碍。
开发一个面向企业L&D团队的2分钟综合演示视频，突出HeyGen如何支持多样化“企业培训视频”的“可扩展视频创建”。视觉风格应成熟且企业化，展示各种用例和动态场景切换。强调“纵横比调整和导出”的灵活性以及通过“媒体库/素材支持”提供的丰富资源。
制作一个简洁的45秒宣传片，面向全球L&D团队，展示HeyGen作为“AI视频生成器”快速创建多样化“培训视频”的效率。视觉风格应动态且多元文化，展示不同场景中的各种“AI化身”。音频应结合多语言的专业“旁白生成”，以传达全球影响力和定制化的便捷性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化专业企业培训视频的制作？
HeyGen是一个先进的AI视频平台，可以将脚本转化为具有真实感AI化身的专业企业培训视频。这个简化的过程消除了复杂的视频制作，使L&D团队能够高效地生成高质量的电子学习内容。
HeyGen能否为培训视频定制品牌元素和视觉风格？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的培训视频与企业形象一致，包括自定义标志和品牌颜色。您还可以利用各种模板、场景和纵横比调整选项来创建专业的品牌视频内容。
HeyGen提供哪些功能来增强培训视频的可访问性和全球影响力？
HeyGen通过自动字幕和说明增强可访问性，使您的培训视频对多样化的学习者更具包容性。此外，其先进的旁白生成功能支持多语言内容，便于为全球观众创建可扩展的视频。
HeyGen使用什么样的AI化身进行培训和电子学习内容？
HeyGen采用高度逼真的AI化身，可以动态地呈现您的培训和电子学习内容。这些先进的AI主持人有助于提高知识保留和参与度，使复杂主题更易于理解和记忆。