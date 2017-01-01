降低成本的培训视频生成器：更快创建培训
降低培训成本，赋能L&D团队，通过强大的模板快速创建引人入胜的内容，扩大电子学习规模。
为企业培训师和企业开发一个90秒的视频，旨在显著降低培训制作成本。该视频应采用信息丰富但引人入胜的视觉风格，或许可以使用分屏来比较传统方法与HeyGen的简化流程。高质量的旁白生成将讲述使用预设计模板和场景的好处，展示如何快速创建精美的培训材料，而无需昂贵的工作室设置。
为具有动态合规要求和大型企业的公司创建一个1分30秒的视频，展示AI视频生成器如何轻松更新企业培训模块。视觉美学应高效且易于访问，屏幕上应有文字和自动字幕/说明，以强调清晰度和合规性。音频应专业且易于理解，说明如何快速修改和重新生成AI化身的信息以反映新政策。
制作一个针对电子学习内容创作者和教学设计师的2分钟视频，重点介绍创建引人入胜的培训视频的多功能性。视觉设计应动态且视觉丰富，结合来自综合媒体库/库存支持的元素以丰富内容。音频应明亮且鼓舞人心，详细说明如何通过调整纵横比和导出实现跨各种平台的无缝部署，确保其教育内容的最大覆盖和影响。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI生成引人入胜的培训视频？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术来创建培训视频，将脚本从文本转化为视频，配以逼真的AI化身和AI旁白。这个AI视频平台使用户能够快速高效地制作引人入胜的AI演示者，使其成为一个降低成本的培训视频生成器。
HeyGen提供哪些技术能力来更新和本地化培训内容？
HeyGen提供强大的技术功能，如轻松更新现有培训视频和通过AI配音和一键翻译实现无缝本地化。这确保了您的内容通过多语言视频播放器保持最新和可访问性，增强其在企业培训中的全球影响力。
HeyGen能否帮助L&D团队简化企业培训视频制作？
是的，HeyGen作为一个强大的AI视频平台，显著减少了企业培训视频制作所需的时间和精力。L&D团队可以利用其简单的编辑器和广泛的模板进行快速创建，优化工作流程以显著节省制作成本。
HeyGen是否支持AI生成内容的自定义品牌和视觉一致性？
当然可以。HeyGen允许全面的品牌控制，使用户能够将自定义标志和品牌颜色直接融入其AI生成的培训视频中。这确保了所有内容的视觉一致性，利用模板和丰富的媒体库，这对于员工培训至关重要。