化妆品广告视频生成器：快速创建惊艳的美妆广告

加速您的化妆品广告活动。我们的AI美妆广告生成器让营销人员能够使用全面的模板和场景制作高质量视频。

创建一个充满活力的30秒UGC风格视频广告，目标是优先考虑真实性的Z世代美妆爱好者。视觉风格应明亮且未经滤镜处理，特写展示产品使用和光滑肌肤，配以流行的欢快音乐和由脚本生成的友好、热情的旁白。利用HeyGen的脚本转视频功能快速制作引人入胜的推荐，令您的AI美妆广告生成器显得真实可信。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个优雅的45秒化妆品广告视频，目标是寻求高端解决方案的富裕护肤消费者。视觉风格应简约奢华，突出精美的产品镜头，伴随柔和、梦幻的光晕，配以平静的环境音乐和高雅的旁白。利用HeyGen的丰富模板和场景，建立精致的美学风格，结合定制媒体库资产，打造真正独特的感受。
示例提示词2
制作一个信息丰富的60秒AI化妆品广告创作视频，目标是需要可扩展内容的专业营销人员。视觉风格应干净现代，展示AI化身专业介绍产品优势和关键成分，配以清晰权威的旁白和精准的字幕/说明。使用HeyGen的AI化身传递一致的品牌信息，确保通过自动字幕在不同平台上的可访问性。
示例提示词3
制作一个动态的15秒化妆品广告视频生成器短片，适合小型美容企业在社交媒体上提升销售。视觉风格应快速多彩，展示快速的产品转变和前后对比，配以充满活力的欢快音乐和简洁有力的旁白。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，从预制视频模板无缝适配广告至TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts，最大化覆盖和参与。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化妆品广告视频生成器如何工作

轻松将您的化妆品营销愿景转化为引人入胜的AI视频广告，优化社交媒体，获得专业效果。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的营销信息或脚本。我们的平台将脚本转化为视频，形成您化妆品广告的核心叙述。
2
Step 2
选择AI化身
通过选择AI化身来增强您的广告。这一功能允许您通过专业代言人展示产品，而无需拍摄。
3
Step 3
定制品牌
使用我们全面的品牌控制功能应用您品牌的独特身份。整合标志和颜色，确保您的化妆品广告视频与观众产生共鸣。
4
Step 4
导出和分享
完成创作并导出高质量的AI视频广告。轻松调整各种纵横比，确保在所有社交媒体渠道上完美展示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

利用UGC风格推荐

将客户反馈转化为真实的UGC风格视频广告，建立信任并展示化妆品的真实效果。

常见问题

HeyGen如何加速引人注目的化妆品广告视频的制作？

HeyGen是一个先进的AI视频广告生成器，通过将脚本转化为高质量的化妆品广告视频来简化您的工作流程。您可以利用多种视频模板和AI化身，快速为您的美妆品牌制作引人入胜的内容，大大减少制作时间和成本。

HeyGen为设计独特的AI美妆广告提供了哪些创意能力？

HeyGen提供强大的创意工具，包括可定制的AI化身和多样化的媒体库，非常适合生成独特的AI美妆广告。营销人员可以利用脚本转视频、旁白生成和品牌控制等功能，确保每个广告完美契合产品镜头和品牌美学。

我可以优化HeyGen创建的AI视频广告以适应不同的社交媒体平台如TikTok吗？

是的，HeyGen允许您轻松优化AI视频广告以适应各种社交媒体平台，包括TikTok。通过纵横比调整和导出选项，您可以根据特定平台要求定制内容，确保化妆品营销活动的最大参与度和覆盖面。

HeyGen如何支持制作真实的UGC风格化妆品视频广告？

HeyGen通过提供灵活的工具来实现您的创意愿景，从而支持制作真实的UGC风格视频广告。您可以整合自定义脚本并利用AI化身模拟相关的推荐或产品演示，帮助您打造与目标受众产生共鸣的引人入胜的叙述。