Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者开发一个明亮且引人入胜的90秒视频，展示如何轻松将冗长的YouTube视频转化为易于理解的总结，使用HeyGen的视频总结器。强调使用多样化的AI化身创建动态内容的简单性，为他们的频道带来新鲜现代的视觉风格。
为学生和研究人员制作一个2分钟的企业风格教程视频，解释HeyGen的AI视频总结器在学术用途上的强大功能。视频应具备清晰现代的视觉效果和信息丰富的旁白，详细说明如何通过自动字幕/标题和带时间戳的关键点提取来提高学习和研究效率。
制作一个30秒的视频，具有简洁的美学和引人注目的旁白，面向小企业主，展示HeyGen的视频总结生成器如何提高生产力。突出生成专业旁白的简便性，以便快速、有效的内部沟通或营销片段。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI视频总结器如何运作？
HeyGen的高级AI视频总结器允许您上传MP4、MOV或AVI等视频文件，或粘贴YouTube链接，自动转录并识别带时间戳的关键点。然后生成简明的视频总结，为您节省宝贵的时间。
HeyGen视频总结有哪些自定义选项？
HeyGen为您生成的视频总结提供广泛的自定义选项。您可以使用直观的编辑器来完善内容，添加AI化身，实施专业旁白生成，并包括自动字幕/标题以增强清晰度和参与度。
HeyGen能否总结来自不同来源和多种语言的视频？
当然可以。HeyGen可以总结您直接上传的MP4、MOV或AVI格式的视频，也可以总结来自YouTube等平台的内容。我们的平台支持生成超过30种语言的总结，确保广泛的可访问性。
除了基本的总结功能，HeyGen还提供哪些独特的功能？
HeyGen不仅仅是基本的总结功能，它的AI驱动平台还提供自动笔记记录和说话人识别等功能，适用于复杂内容。它作为一个全面的纠正指导总结视频制作工具，从初始上传到最终精美输出，提供端到端的视频生成。