企业价值观视频制作工具：展示您的文化
讲述您真实的品牌故事，与员工建立联系。通过从脚本到视频生成引人入胜的企业视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
一个精致的60秒企业视频制作工具非常适合向潜在客户和外部利益相关者传达我们品牌的独特价值。它应采用精美、专业的图形和冷静、权威的旁白，以清晰地阐述我们的使命。可以利用HeyGen的先进AI化身来呈现关键信息，为我们的品牌故事增添现代且引人入胜的元素。
为现有团队成员制作一个30秒的AI公司价值观视频制作工具，庆祝与公司价值观一致的近期成就。这个内部沟通作品应采用真实、坦率的视觉风格，配以友好、对话式的音频语调。使用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将简单的脚本转化为引人入胜的团队更新，强化我们在内部沟通中的共同原则。
为潜在求职者设计一个鼓舞人心的45秒企业视频，突出我们的公司价值观为何使我们成为理想的工作场所。这个营销视频应采用动态、鼓舞人心的视觉效果和乐观、欢快的音乐，以吸引顶尖人才。确保使用HeyGen的自定义品牌功能无缝整合我们的品牌标识，给潜在员工留下深刻而难忘的印象。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的企业价值观视频？
HeyGen使企业能够制作引人入胜的企业价值观视频，加强品牌故事讲述。通过HeyGen，您可以轻松使用AI化身将文本转化为视频，并整合自定义品牌以反映公司的身份。这使HeyGen成为出色的AI公司价值观视频制作工具。
是什么让HeyGen成为企业使用的有效AI视频生成器？
HeyGen利用先进的AI功能简化了专业企业视频的制作。用户可以从多种视频模板中选择，轻松生成逼真的旁白并添加字幕，简化整个企业视频制作过程。
HeyGen是否支持企业视频的自定义品牌？
当然，HeyGen提供强大的自定义品牌功能，允许您将公司的标志和特定颜色整合到所有企业视频中。这确保了品牌一致性，提升了您的整体品牌故事讲述。
HeyGen如何利用AI化身和从文本到视频的功能？
HeyGen采用复杂的AI功能，使用户能够通过简单输入脚本来创建动态视频，平台将其转化为AI化身的口语。这种从文本到视频的功能结合直观的视频编辑工具，革新了企业视频制作的方式。