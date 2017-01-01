企业更新视频制作工具，实现无缝商业沟通
使用强大的AI化身，将您的公司更新转化为引人入胜的企业视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设想一个90秒的公司更新视频，面向所有内部员工，宣布一个新的项目计划。视觉风格应轻松活泼，结合动态过渡和激励性的旁白。此视频应有效利用模板和场景，快速组装出一个精美的演示，展示企业更新视频制作工具在常规沟通中的高效性。
开发一个1分钟的视频，面向技术合作伙伴，展示我们最新产品集成的强大功能。此视频需要现代化的视觉美学，包含详细的屏幕录制和精准的音频解说。优先选择高清导出，以确保技术规格的清晰度，展示AI工具如何提升整体生产质量。
制作一个简洁的45秒视频，面向执行董事会，传达季度财务总结。视觉呈现必须专业且以数据为导向，使用屏幕图形和权威的语气。利用从脚本到视频的技术，确保复杂数据的准确呈现，使其成为响应式企业更新视频制作工具的理想应用，同时支持各种平台的纵横比调整和导出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen提供哪些视频导出选项？
HeyGen支持高清导出，允许用户创建专业的企业视频。我们的AI工具简化了编辑过程，确保您的企业视频制作需求以卓越的视觉清晰度得到满足。
HeyGen可以自动生成视频字幕吗？
是的，HeyGen为您的视频提供自动字幕功能，提高可访问性和参与度。这个AI工具简化了添加准确字幕的过程，非常适合培训视频或公司更新。
HeyGen提供哪些品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合品牌套件，使用自定义标志和颜色。利用我们的模板，在所有企业更新视频中保持一致的品牌形象。
HeyGen如何利用AI进行视频创作？
HeyGen利用先进的AI工具将脚本转化为引人入胜的视频，配以AI化身和逼真的语音。这款AI视频生成器简化了专业内容的制作，是一个高效的在线视频制作工具。