示例提示词1
制作一个2分钟的简明企业更新视频，面向执行管理层和技术负责人，详细介绍我们的季度基础设施性能和即将到来的路线图。视觉风格应简洁且数据驱动，使用专业的图表和图形，并配有自信、权威的旁白。利用HeyGen的可定制模板和场景，保持品牌一致性，并通过自动生成的字幕/说明确保广泛的可访问性。
示例提示词2
为新技术员工设计一个60秒的教学视频，有效介绍我们的内部代码审查流程。该视频需要干净、信息丰富的视觉设计，结合相关的编程环境素材和简化的屏幕演示。充分利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供丰富的视觉效果，并使用其强大的旁白生成功能，提供清晰、准确的音频解说。
示例提示词3
为所有员工和潜在的外部合作伙伴创建一个45秒的公告视频，庆祝一个重要的技术项目里程碑，如成功的系统升级或产品发布。视频应具备欢快且专业的视觉风格，配有动态过渡和庆祝背景音乐。利用HeyGen的可定制模板，快速建立品牌一致性，并通过其纵横比调整和导出功能，确保在各种平台上的最佳观看效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

企业更新视频生成器的工作原理

通过专业的AI企业更新视频，仅需几次点击即可转变您的内部沟通。高效创建引人入胜的内容。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的企业更新脚本粘贴到平台中。我们的AI会自动将文本转化为视频，使创建过程通过从脚本到视频的功能变得无缝。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和场景
从多样的AI虚拟形象中选择一个来展示您的更新。使用我们的媒体库中的背景和媒体自定义场景，以匹配您的信息并增强参与度。
3
Step 3
添加您的品牌元素
整合公司的标志、品牌颜色和音乐，确保您的企业更新视频完美符合您的品牌形象，使用强大的品牌控制功能。
4
Step 4
导出并分享您的视频
审查您的视频，生成自动字幕以提高可访问性，然后导出高质量的企业更新视频，以便立即在您的内部沟通渠道中分发。

传递鼓舞人心的领导信息

通过引人入胜的AI生成企业更新视频，有效传达鼓舞人心的领导信息，培养积极的公司文化。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化企业更新视频的制作？

HeyGen是一款先进的AI视频制作工具，可以将脚本转化为视频，轻松生成专业的企业更新视频。其AI虚拟形象和复杂的旁白生成功能简化了整个视频制作过程，使复杂的制作变得简单快捷。

HeyGen提供哪些视频制作的品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您使用公司的标志、颜色和其他视觉元素自定义视频。这确保了所有的营销视频和内部沟通完全符合您的品牌形象。

HeyGen能否自动为我的AI视频生成字幕？

是的，HeyGen具备自动字幕生成功能，增强了所有AI视频的可访问性和参与度。这些字幕可以无缝集成，并可在最终导出选项中包含。

HeyGen如何通过视频增强内部沟通？

HeyGen作为一个高效的企业更新视频生成器，能够快速创建引人入胜的内部沟通内容。通过可定制的模板和AI虚拟形象，它帮助您清晰一致地向团队传达信息。