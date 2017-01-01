企业培训视频制作工具：快速创建引人入胜的内容
通过现成的模板和场景简化您的制作过程，使培训视频的创建变得轻而易举。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工开发一个2分钟的教学视频，演示最新的软件更新，重点介绍改进工作流程的关键新功能。视觉风格应时尚现代，带有屏幕文字覆盖，利用HeyGen的多样化模板和场景，确保一致且引人入胜的体验。
制作一个90秒的合规培训模块，面向所有员工，解释重要的数据隐私法规。该视频需要正式但易于理解的视觉风格，使用动画场景来说明复杂概念，并必须包含HeyGen的准确字幕/说明文字，以实现普遍可访问性。
设计一个45秒的产品知识视频，面向销售团队，突出新服务产品的独特卖点。视觉风格应动态且引人入胜，配以令人惊叹的视觉效果，由AI化身呈现信息，使用HeyGen的AI化身功能高效且令人难忘地传达信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业培训视频的制作？
HeyGen通过利用生成式AI平台，结合AI化身和从脚本到视频的功能，彻底改变了培训视频的制作方式。这使企业能够高效且一致地制作高质量的员工培训内容，简化视频文档的制作。
HeyGen能否通过引人入胜的元素增强员工培训视频？
当然可以。HeyGen提供全面的工具来创建引人入胜的培训视频，包括AI生成的旁白、可定制的模板和自动字幕。这些功能帮助您提供有影响力的操作指南和教育资源，与您的员工产生共鸣。
HeyGen提供哪些生成式AI功能来制作培训视频？
HeyGen的生成式AI平台允许用户将脚本转化为视频，配以逼真的AI化身和动态场景。这一先进的AI技术显著加快了从概念到完成的专业培训视频和视频文档的制作过程。
如何使用HeyGen为我的品牌定制培训视频？
HeyGen提供广泛的品牌控制，包括将您的标志和特定品牌颜色添加到模板中。其直观的编辑器和媒体库支持确保您的企业培训视频制作体验是量身定制的，结果是专业且一致的视频文档，与您的品牌保持一致。