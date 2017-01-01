企业培训视频生成器：快速创建引人入胜的课程
使用我们的AI视频生成器轻松创建引人入胜的教育资源，将脚本转化为动态培训视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段45秒的吸引人视频，面向现有员工，宣布新的合规程序或促进快速知识共享。此制作应利用HeyGen的AI虚拟形象，以动态和现代的视觉风格在当代办公室中呈现信息，配以清晰简洁的音频传达，有效地协调您的团队。
制作一段90秒的教学视频，作为所有员工的教育资源，解释复杂的公司政策或软件更新。视频应保持精致的企业美学，利用HeyGen的从脚本到视频的能力生成引人入胜的视觉效果和专业的AI语音，确保清晰传达关键培训视频内容。
生成一段2分钟的技术教程视频，专为支持团队和高级用户量身定制，提供复杂软件应用视频的全面分步指导。视觉呈现必须高度详细，展示清晰的UI演示，同时利用HeyGen的字幕/说明功能确保最大程度的可访问性和强化学习，配以精准的AI语音，以实现此AI生成视频文档的终极清晰度。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何促进高质量AI视频文档的创建？
HeyGen利用先进的生成式AI为其平台提供动力，使用户能够将文本转化为专业视频，具有逼真的AI虚拟形象和同步音频。这个简化的过程简化了教程视频库和全面视频文档的制作。
HeyGen能否协助技术教程和软件应用视频的屏幕录制？
是的，HeyGen通过其浏览器扩展和桌面应用程序提供强大的屏幕录制功能，能够无缝捕捉工作流程和技术解释。集成的编辑器允许快速调整，使制作清晰的分步用户指南变得容易。
HeyGen为高级AI语音解说和多语言支持提供了哪些技术功能？
HeyGen提供复杂的AI语音解说，能够生成超过140种语言和口音的语音，确保您的内容具有全球影响力。您可以上传语音或音频进行克隆，为您的AI生成视频和教育资源提供真实的旁白。
HeyGen生成的视频有哪些自定义和导出选项？
HeyGen在其编辑器中提供广泛的自定义选项，包括品牌控制、媒体库访问和视频过渡。用户可以以各种纵横比导出平台就绪的视频，确保从社交媒体到内部知识共享的任何渠道的最佳传递。