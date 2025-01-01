企业概览视频生成器快速创建惊艳视频
使用我们先进的从脚本到视频功能，在几分钟内创建惊艳的营销视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个针对新员工和内部团队的45秒信息视频，简化复杂的公司政策。视频应具有友好、清晰的视觉美感，易于理解的图形和令人安心、清晰的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将培训材料转换为引人入胜的AI视频，使用预设计模板和场景以获得专业外观。
示例提示词2
为社交媒体关注者和潜在客户制作一个充满活力的30秒营销视频，宣布新产品发布。视觉风格应充满活力和动感，结合HeyGen媒体库/库存支持中的引人注目的素材和现代配乐，并配以引人入胜的字幕/说明以提高可访问性。这个AI内容生成作品应立即吸引注意力并激发兴趣。
示例提示词3
为行业合作伙伴和会议参与者制作一个鼓舞人心的50秒企业视频，庆祝公司重大成就或勾勒大胆的未来愿景。视觉和音频风格需要高质量和电影感，具有戏剧性的视觉效果和鼓舞人心、专业的旁白。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，轻松为各种演示屏幕和平台量身定制AI视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
粘贴您的脚本
首先输入您的企业概览文本。我们的平台利用从脚本到视频功能，立即将您的内容转换为视觉故事板，为您的视频奠定基础。
Step 2
选择您的AI主持人
通过选择多样的AI虚拟形象来增强您的叙述。选择完美的虚拟主持人，以影响力和个性传递您的企业信息。
Step 3
添加专业旁白
通过引人入胜的音频个性化您的视频。利用旁白生成功能添加专业解说，确保您的企业信息清晰有效地传达。
Step 4
导出您的视频
完成您的企业概览视频。轻松利用纵横比调整和导出功能，以各种格式生成您的作品，准备在所有平台上分享。
常见问题
HeyGen如何简化多样化内容需求的AI视频生成？
HeyGen的AI视频生成器使用户能够直接从文本创建引人入胜的AI视频。其直观的平台和丰富的视频模板库能够快速生成各种创意项目的AI内容。
HeyGen可以用作全面的企业视频制作工具吗？
当然可以。HeyGen是一个强大的企业视频制作工具，允许企业制作专业的企业概览视频、营销视频和培训内容，具有定制品牌和高质量的旁白。
是什么让HeyGen成为有效的文本到视频AI解决方案？
HeyGen使用先进的文本到视频AI技术将脚本转化为专业视频。用户可以从一系列逼真的AI虚拟形象中选择，并同步他们的声音，快速生成引人入胜的视频内容，使其成为理想的视频生成器。
HeyGen是否提供易于使用的平台来创建动画视频？
是的，HeyGen具有用户友好的界面和拖放编辑器，使创建动态动画视频和解释视频变得简单。其广泛的媒体库和预设计场景简化了整个视频编辑过程。