企业导向视频制作工具：轻松且引人入胜的入职体验
使用AI虚拟形象为新员工创建引人入胜的入职视频，个性化他们的欢迎体验。
制作一段1分钟的新员工入职视频，使用一个引人入胜的AI虚拟形象传递欢迎信息，并概述公司文化。视觉风格应明亮乐观，结合媒体库中的友好图像，音频则采用专业的温暖语调旁白，所有内容均直接从脚本生成。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一段2分钟的培训视频，专注于指导技术人员如何使用新的内部系统，提供详细的操作说明。视频应采用简洁的教学视觉风格，通过详细脚本进行清晰的文字转视频转换，并添加精确的字幕以提高可访问性和学习效果。音频将保持权威但支持的语调，无干扰背景元素。
示例提示词2
制作一段45秒的外部合作伙伴导向视频，展示新合作门户中的关键联系点和资源。视觉美学应简洁专业，利用平台上的预设模板和场景以保持品牌一致性，配以简洁而积极的旁白。此视频还将提供灵活的纵横比调整以适应各种显示需求。
示例提示词3
制作一段1分30秒的公司导向视频，向全球员工传达重要的政策更新。视觉设计需要正式且可信的展示，使用专业的AI虚拟形象，通过准确的字幕/说明确保多语言理解。音频将采用平静、稳重的旁白，使字幕能够有效传达详细信息给不同语言群体。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化企业导向视频的制作？
HeyGen利用先进的AI驱动的文字转视频技术和逼真的AI虚拟形象，简化了专业企业导向视频的制作过程，无需复杂的拍摄。
我可以在HeyGen的入职视频制作工具中加入公司的品牌元素吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您轻松整合公司的标志、品牌色彩和特定视觉元素，以确保您的员工入职视频与企业形象一致。
HeyGen为培训视频制作项目提供了哪些高级功能？
HeyGen支持专业的语音生成和多语言功能，使企业能够创建包容性的培训视频，并向多元化的全球员工队伍传递引人入胜的内容。
可以快速使用HeyGen生成引人入胜的导向视频吗？
当然可以。HeyGen的直观视频编辑器结合丰富的模板和场景选择，使用户能够快速制作高质量的导向视频，以最小的努力提升新员工的体验。