终极企业入职视频制作工具
提升员工保留率并增强公司文化。轻松定制引人入胜的入职视频，使用我们丰富的媒体库/素材支持。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源经理专门制作一个45秒的专业且温暖的视频，展示如何轻松创建个性化的入职视频。使用HeyGen的可定制模板和场景，采用简洁的视觉风格，配以清晰解释复杂步骤的信息性旁白，并通过字幕/说明文字增强普遍可访问性，说明不需要设计技能。
为远程团队开发一个30秒的动态分步视频指南，介绍如何使用新的内部沟通工具，旨在简化入职流程。使用HeyGen的媒体库/素材支持提供简单、清晰的视觉效果，配以简洁、鼓励性的旁白生成。通过使用纵横比调整和导出功能，确保其在各个平台上易于分享，达到最佳观看效果。
想象新员工的第一周：制作一个50秒的综合视频，解释关键公司政策，旨在促进员工保留。采用专业、权威但易于接近的视觉风格，利用HeyGen的从脚本到视频功能保持一致性和清晰的叙述。通过邀请的旁白和显著的字幕/说明文字支持详细信息，确保高质量的文档有效传达。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创建引人入胜的企业入职视频？
HeyGen的AI驱动平台使创建引人入胜的新员工入职视频变得简单，即使不需要设计技能。利用AI虚拟形象、从脚本到视频的功能和可定制的视频模板，高效简化您的企业入职流程。
我可以定制HeyGen入职视频以反映我们的公司文化和品牌吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您使用公司的标志、颜色和特定内容定制视频。这确保了您的个性化入职视频真实地代表您独特的公司文化。
HeyGen提供哪些功能来开发互动且有影响力的员工入职体验？
HeyGen的AI驱动平台提供高级功能，如旁白生成、丰富的媒体库支持和动态纵横比调整，以创建有影响力和互动性的视频。这些工具通过提供高度吸引人的内容来帮助提高员工保留率。
HeyGen的AI功能如何支持创建可访问且清晰的入职视频文档？
HeyGen利用AI虚拟形象和从脚本到视频的功能来生成清晰的视觉效果和可访问的内容。通过自动字幕/说明文字和高质量的视频模板，HeyGen促进了为所有新员工创建全面的视频文档。