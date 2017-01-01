企业入职视频生成器：简化您的新员工流程
提升您的员工入职体验。即时生成专业视频，采用逼真的AI化身进行一致性培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的吸引人视频，面向潜在员工或新员工的第一周，旨在展示公司的核心价值观和充满活力的文化。视觉和音频风格应充满活力、鼓舞人心，结合多样化的团队成员镜头，利用HeyGen的“模板和场景”从“入职视频生成器”中创建一个引人入胜的叙述。
创建一个60秒的信息视频，针对新员工的第一天，指导他们了解基本的后勤信息和资源。视频应采用清晰、专业的语气，配以简洁的图形和平静的背景音乐，利用HeyGen的“语音生成”功能，提供关于初始设置的精确指导，作为“企业入职视频生成器”体验的一部分。
设计一个简洁的30秒视频，面向新团队成员或跨部门合作者，快速介绍特定部门或团队，并概述其主要角色和关键人员。视觉和音频风格应具有吸引力、协作性和友好性，展示团队互动的动画表现或库存镜头，并应使用HeyGen的“从脚本到视频”功能高效制作，用于“员工培训”目的。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业入职视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，简化了引人入胜的企业入职视频的制作。您可以使用多种模板和AI化身将文本转化为视频，大大减少新员工培训的制作时间和精力。
我可以使用HeyGen的平台自定义我的入职视频吗？
当然可以，HeyGen提供了广泛的工具来自定义您的入职视频，确保它们完美契合您的品牌。轻松整合您的公司品牌，从我们的媒体库中添加媒体，并从多样化的模板中选择，创造独特且有影响力的员工入职体验。
HeyGen为员工培训内容提供了哪些创新功能？
HeyGen使您能够使用先进的AI化身和自然语音在140多种语言中创建引人入胜的员工培训内容。这种从文本到视频的能力允许为全球团队一致且可扩展地制作高质量的视频。
HeyGen如何促进入职视频的协作和分发？
HeyGen旨在实现无缝协作，允许团队高效地合作进行入职视频项目。一旦完成，您可以轻松分享和导出完成的视频，使得在整个组织中扩展入职工作变得简单。