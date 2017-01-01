企业迁移视频制作工具：简化您的业务过渡

使用HeyGen强大的AI功能轻松创建高质量的企业迁移和入职视频，实现无缝的脚本到视频制作。

了解HeyGen如何在这段充满活力的30秒视频中简化内容创作，专为探索新工具的小企业主设计。视觉风格应积极现代，并配有清晰的旁白。此演示将展示如何轻松将简单脚本转化为引人入胜的作品，利用HeyGen的从脚本到视频功能，将HeyGen定位为任何企业的首选AI视频制作工具。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为企业人力资源团队构想一个专业的45秒视频，展示使用HeyGen进行一致内部沟通的好处。视觉风格应干净且令人安心，配有友好的AI化身。强调HeyGen如何促进高质量企业视频的制作，用于新员工入职，确保整个组织的品牌信息统一。
示例提示词2
针对寻求高效内容解决方案的营销专业人士，制作一个动态的60秒宣传视频。采用视觉丰富的风格，配以引人入胜的音乐和专业旁白。此视频应强调HeyGen的媒体库/素材支持如何快速整合品牌元素，简化社交媒体活动的多样化内容创作。
示例提示词3
为产品经理生成一个信息丰富的30秒视频，专注于快速有效的教育内容。视觉风格应简洁，配有动画图形和清晰的字幕。展示HeyGen的字幕/说明功能如何轻松制作可访问的培训视频，确保所有用户都能轻松理解产品更新。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业迁移视频制作工具的工作原理

使用我们的AI驱动工具、定制模板和导出功能，轻松创建引人入胜的企业迁移视频。

1
Step 1
创建引人入胜的脚本
首先撰写一个引人入胜的脚本，概述您希望在企业迁移视频中传达的关键信息。利用文本到视频功能，将您的脚本无缝转换为引人入胜的视觉内容。
2
Step 2
选择AI化身以增强真实感
从一系列AI化身中选择，以赋予您的脚本生命。这些化身为您的视频提供人性化的触感，使其对观众更具吸引力和亲和力。
3
Step 3
添加个性化品牌元素
使用品牌控制功能，融入公司的标志、颜色和其他品牌元素。此步骤确保您的视频与企业形象一致，并在您的内容中保持一致性。
4
Step 4
导出高质量视频以供分发
通过以所需格式导出视频来完成制作。确保纵横比与您选择的平台匹配，无论是用于内部分发还是在社交媒体渠道上公开发布。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激发组织认同

生成有影响力的企业视频，传达愿景并激励员工，在变革期间培养积极的情感。

常见问题

HeyGen如何简化商业视频的创作过程？

HeyGen通过将文本脚本转化为高质量视频，配以AI化身和逼真的旁白，简化了创作过程。其直观的AI视频制作工作室和丰富的模板使用户能够快速高效地制作专业的商业视频。

我可以在HeyGen制作的视频中融入我品牌的独特元素吗？

可以，HeyGen允许全面的品牌元素整合，您可以上传公司标志并定义品牌颜色。这确保了您创建的每个企业视频都保持一致且专业的品牌形象。

HeyGen提供哪些AI功能来简化视频制作？

HeyGen利用先进的AI功能，如文本到视频转换和AI化身，大大简化了视频制作。用户可以从脚本生成逼真的旁白并动画化定制化身，使复杂的视频创作对所有人都变得可及。

使用HeyGen可以创建哪些类型的企业和培训视频？

使用HeyGen，您可以创建各种企业视频内容，包括入职模块、培训视频和社交媒体推广。该平台的灵活性和模板支持企业的多样化沟通需求。