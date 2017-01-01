企业信息视频生成器：品牌故事讲述的AI
通过将脚本转化为工作室质量的视频，提升您的内部沟通和营销内容。
开发一个欢迎新员工的60秒内部沟通视频，介绍公司的核心价值观和团队结构。视觉风格应专业且友好，使用媒体库中的振奋人心的素材镜头，配以清晰且鼓舞人心的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速设置视频，并通过其语音生成功能确保一致的音频质量，使其成为有效的入职视频。
想象制作一个30秒的客户推荐视频，旨在向潜在客户建立对公司信息的信任。该视频应采用真实且吸引人的视觉风格，或许使用访谈格式，配以温暖的灯光，并由客户提供热情的旁白。通过HeyGen自动生成字幕/说明文字，确保积极的体验广泛传播。
设计一个有影响力的40秒企业演示视频，面向内部利益相关者，概述下季度的战略计划。视觉美学应动态且权威，配以专业图形和数据可视化，由HeyGen的AI视频制作器创建的有魅力的AI虚拟人呈现。利用HeyGen的AI虚拟人保持一致的屏幕呈现，并使用其纵横比调整和导出功能确保在各种平台上完美呈现。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的AI视频创作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，简化了企业的视频创作过程。用户可以轻松地将文本转化为引人入胜的AI视频，配以逼真的虚拟人和专业的旁白，使高质量内容对每个人都触手可及。
HeyGen能否为高质量的企业视频制作创建AI虚拟人？
是的，HeyGen专注于创建逼真的AI虚拟人，非常适合高质量的企业视频制作。我们的文本转视频生成器允许您轻松编写脚本并生成专业的AI视频，使用多样的虚拟人选项和可定制的视频模板，确保品牌一致性。
HeyGen AI视频有哪些品牌控制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制选项，确保您的AI视频与品牌形象无缝对接。您可以轻松添加徽标、定制颜色，并从多种专业旁白和字幕中选择，制作出反映公司独特风格的工作室质量视频。
HeyGen如何增强销售和营销的个性化视频策略？
HeyGen使企业能够大规模创建个性化视频，用于各种应用，包括视频销售和营销。通过AI个性化视频邮件功能，您可以针对个人潜在客户定制信息，大幅提升AI视频的参与度和推广效果。