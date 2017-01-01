企业信息视频生成器：创建专业视频
利用我们的文本转视频功能快速生成专业企业视频，高效吸引您的观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个1.5分钟的教学视频，面向人力资源部门，用AI化身解释复杂政策以帮助新员工入职。视觉美学应干净专业，使用友好但权威的旁白生成，确保字幕/说明文字的清晰度以提高可访问性。
制作一个引人入胜的2分钟产品更新视频，面向全球市场团队，展示软件产品的新功能，配有多语言旁白生成和字幕/说明文字以实现本地化。视觉风格必须现代且富有动感，结合各种媒体库/素材支持元素，展示更新在不同地区的影响。
制作一个简洁的45秒内部沟通视频，面向销售团队，突出每周销售目标，利用文本转视频功能快速创建内容。视频应采用充满活力和激励性的视觉风格，快速组装专业场景，使用多样化的模板和场景，确保生成清晰且充满活力的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频编辑？
HeyGen强大的工作室编辑器简化了创作过程，提供直观的工具以高效进行AI视频编辑。用户可以利用预设模板轻松快速地制作出专业质量的视频。
HeyGen能否从文本创建AI化身视频？
是的，HeyGen在文本转视频AI生成方面表现出色，允许您将脚本转化为引人入胜的视频，展示逼真的AI化身。这一功能使其成为各种内容需求的领先AI视频生成器。
HeyGen提供哪些技术功能以支持本地化？
HeyGen提供先进的本地化技术功能，包括强大的AI视频翻译器功能，使您的内容能够覆盖全球观众。此外，复杂的语音克隆技术有助于在不同语言中保持品牌一致性。
HeyGen如何提升企业信息视频？
作为首屈一指的企业信息视频生成器，HeyGen帮助企业打造引人注目的内部和外部沟通。其品牌控制功能确保您的视频与公司形象完美契合，以实现有效的市场营销。