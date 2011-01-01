通过企业学习教育视频制作工具变革培训

使用用户友好的界面和AI虚拟形象轻松创建引人入胜的企业培训视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一段45秒的信息动画视频，面向内部开发团队，详细介绍新软件集成的流程。视觉风格应简洁且图解化，配以精准且解释性的旁白，使用HeyGen的文本转视频功能生成，确保复杂信息易于理解。
示例提示词2
制作一段充满活力的30秒培训视频，推广即将举行的技能提升研讨会，面向所有寻求职业发展的员工。视频需要具有动态且激励人心的视觉美学，配以振奋人心的音乐，利用HeyGen的丰富模板和场景快速制作出引人入胜且视觉吸引力强的邀请。
示例提示词3
开发一段简洁的50秒教育视频，为现有员工提供混合工作环境下的快速生产力技巧。视觉呈现应现代且流畅，配以平静、鼓励的旁白，并结合从HeyGen的集成媒体库/素材支持中获取的相关视觉素材，以保持参与度。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业学习教育视频制作工具的工作原理

轻松将您的培训内容转化为引人入胜的AI驱动教育视频，简化您的学习和发展计划。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的教育内容。我们的平台利用AI文本转视频技术，将您的脚本转换为引人入胜的视觉解说，形成企业学习视频的核心。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
通过从多样化的AI虚拟形象库中选择来增强参与度。这些逼真的数字主持人将专业地传达您的信息，使您的培训视频更具活力。
3
Step 3
应用您的品牌
个性化您的视频以符合您组织的身份。利用强大的品牌控制功能，整合您的标志、企业色彩和其他视觉元素，确保一致的企业定制功能。
4
Step 4
导出您的视频
轻松完成您的企业学习视频。以多种格式导出高质量视频，优化以便在所有学习与发展平台上无缝共享，确保您的内容有效地到达受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂概念

将复杂的企业流程或技术信息转化为易于理解且引人入胜的教育视频，以提高理解力。

常见问题

HeyGen如何提升我的动画解说视频？

HeyGen是一款AI视频制作工具，能够帮助创意专业人士高效制作高质量的动画解说视频。利用我们丰富的模板和AI视频工具，简化您的视频制作流程，轻松实现您的创意构想。

AI虚拟形象在使用HeyGen创建教育内容中扮演什么角色？

HeyGen的AI虚拟形象通过提供引人入胜且专业的演示，改变了您的教育视频制作体验。只需使用我们的AI文本转视频功能，将您的脚本转换为引人入胜的培训视频，配以逼真的虚拟主持人，非常适合企业学习。

HeyGen是适合所有技能水平的用户友好视频制作平台吗？

当然，HeyGen被设计为一个直观的视频制作平台，具有用户友好的界面。其拖放功能和可定制的内容库使视频制作对所有人都变得简单高效，无论是否有经验。

HeyGen支持企业学习和发展计划吗？

是的，HeyGen是理想的企业学习教育视频制作工具，提供强大的企业定制功能。组织可以利用品牌控制，确保所有培训视频完全符合其品牌指南，促进有效的学习与发展。