企业知识视频制作工具：简化培训和文档
使用我们的AI视频制作工具，转变内部文档和培训。通过强大的从脚本到视频功能，快速创建引人入胜的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的说明视频，为现有员工澄清新的标准操作程序，确保他们快速掌握更新的工作流程。视觉呈现应动态且简洁，结合屏幕录制和图形叠加，配以清晰明了的指导性旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将复杂的文档转换为引人入胜的视觉指南。
制作一个动态的90秒视频，总结季度业务目标和关键成就，供全体员工观看，作为企业学习计划的重要组成部分。视觉风格应充满活力和激励性，使用信息图表和醒目的文字，配以振奋人心且清晰的旁白。使用HeyGen的模板和场景功能创建这个有影响力的总结，确保其专业和精致的外观。
制作一个简洁的30秒视频，用于内部文档，宣布所有员工需要立即了解的重要公司政策更新。视觉方法应直接且权威，使用简明的要点和醒目的高亮，配以精确且严肃的旁白。通过使用HeyGen的字幕/说明功能，确保所有员工都能清晰地获取公告。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化企业知识视频的制作？
HeyGen是一款AI视频制作工具，简化了制作引人入胜的企业知识视频、培训视频和视频文档的过程。其生成式AI平台允许用户将文本转化为视频，配以AI虚拟形象和专业旁白，使复杂信息易于理解。
是什么让HeyGen成为企业有效的AI视频制作工具？
HeyGen作为一个强大的生成式AI平台，使企业能够高效地创建高质量的视频。您可以使用从脚本到视频技术，将脚本转化为专业视频，配以逼真的AI虚拟形象和自然的旁白，大大减少了制作时间和成本。
HeyGen可以用于内部文档和入职视频吗？
当然可以，HeyGen非常适合用于创建有效的标准操作程序和引人入胜的入职视频，用于内部文档。通过多样的视频模板和强大的品牌控制，您可以确保所有企业学习计划保持一致且专业的外观。
HeyGen的AI虚拟形象和模板如何提升视频制作？
HeyGen多样化的AI虚拟形象和引人入胜的视觉模板允许创建动态且个性化的视频内容。结合先进的旁白生成功能，这些特性使用户能够创建吸引人的说明视频和培训材料，与观众产生共鸣。