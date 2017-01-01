企业培训视频制作工具：快速创建培训视频

通过AI驱动的视频创作简化员工培训。利用AI化身轻松制作专业的企业培训视频。

制作一个60秒的公司入职培训视频，重点介绍公司基本政策。这个引人入胜的员工培训模块应由一个友好的AI化身呈现信息，配以专业、清晰的解说和欢迎的视觉效果。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的内部团队培训视频，通过将详细的标准操作程序（SOP）转化为简明的视觉步骤，详细介绍新的软件更新。视频应具有指导性的视觉风格和清晰的旁白，使用HeyGen的文本转视频功能高效生成。
示例提示词2
设计一个30秒的入职视频，向新团队成员介绍公司文化。利用HeyGen的模板和场景，创造出充满活力、现代的视觉风格，配以清晰、欢迎的音频，使其成为对新角色的邀请性介绍。
示例提示词3
制作一个90秒的视频文档，向项目经理和技术人员解释复杂的项目工作流程。视频需要信息丰富的视觉风格，配以清晰的图形，并通过专业的语音生成功能增强每个步骤的清晰解说。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业培训视频制作工具的工作原理

轻松将复杂的指令转化为引人入胜的企业培训视频，利用AI驱动的工具实现高效的员工培训和有影响力的视频文档。

1
Step 1
从脚本或模板开始
首先将您的指导脚本粘贴到文本转视频编辑器中，或选择预先设计的培训视频模板，以高效开始您的企业培训视频。这为您的内容奠定了基础。
2
Step 2
使用AI化身添加视觉效果
通过选择一个AI化身来呈现您的内容，增强您的信息。自定义他们的外观和声音以匹配您的品牌，使您的视频文档更具活力。
3
Step 3
生成专业的语音和字幕
自动为您选择的化身生成清晰的语音，并添加精确的字幕/说明，以确保所有培训视频的可访问性和理解。
4
Step 4
导出并分享您的最终指导视频
一旦完成，导出您的企业指导视频，适合不同平台的各种纵横比，准备好无缝集成到您的工作流程中进行分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂主题

.

解密复杂的公司政策和程序，使学习对所有员工都变得可访问和有效。

background image

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的培训视频的制作？

HeyGen利用其生成式AI平台和多种AI化身，将脚本高效转化为专业的培训视频。您还可以使用多样的培训视频模板，快速开始您的AI驱动视频创作过程。

HeyGen可以用作内部沟通的企业培训视频制作工具吗？

当然可以。HeyGen是理想的企业培训视频制作工具，简化视频文档、SOP和入职内容的制作。其用户友好的工作流程帮助快速创建高质量的员工培训材料。

HeyGen提供哪些功能用于详细的员工培训和文档制作？

HeyGen提供全面的功能，如屏幕录制以演示软件，以及高级语音生成以提供清晰的解释。这些工具非常适合创建详尽的员工培训内容和视频文档。

如何使用HeyGen自定义培训视频以匹配品牌的身份？

HeyGen允许广泛的品牌控制，包括添加您的标志和首选的配色方案，确保您的培训视频与您的企业形象完美契合。这使得HeyGen成为一致品牌信息传递的强大培训视频制作工具。