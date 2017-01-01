领先的企业人力资源视频制作工具

创建一个引人入胜的45秒招聘视频，通过展示公司充满活力的文化和令人兴奋的职业机会来吸引顶尖人才。这个雇主品牌视频应包含动态视觉效果、欢快的背景音乐，以及由专业AI化身传递的引人注目的信息，并通过清晰的语音生成激励潜在候选人申请。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

开发一个60秒的入职视频，旨在促进新员工的早期参与，并让他们熟悉公司的价值观和初始步骤。使用欢迎的视觉风格，配以简洁的图形和友好的语气，结合现成的模板和场景以快速开始，并通过自动字幕确保所有人都能访问。
制作一个简洁的30秒人力资源视频，向现有员工传达关于新政策更新的重要培训信息。视觉和音频风格应清晰、专业且具有指导性，利用从脚本到视频的功能高效创建内容，并通过媒体库/库存支持丰富演示。
设计一个现代化的50秒企业人力资源视频，可以轻松定制用于各种内部沟通，如公司公告或部门更新。该视频需要一个精致的、与品牌一致的视觉美学，利用引人入胜的AI化身自信地传递信息，并通过纵横比调整和导出确保在各个平台上的无缝分发以获得最佳观看效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业人力资源视频制作工具的工作原理

轻松制作专业的人力资源视频用于招聘、入职和培训，通过强大的视觉沟通增强员工参与度和公司文化。

1
Step 1
选择模板
从广泛的专业视频模板和场景中选择，启动您的人力资源视频创作，确保从一开始就具有精致的外观。
2
Step 2
创建叙述
通过使用从脚本到视频的功能,将您的脚本转化为引人入胜的内容,非常适合制作引人注目的招聘视频或培训模块。
3
Step 3
应用品牌
利用品牌控制功能无缝整合您的公司标志、颜色和字体,确保每个人力资源视频都能反映您独特的雇主品牌视频。
4
Step 4
导出和分享
生成最终视频,具有自动字幕等功能,然后轻松导出为各种纵横比,以便在各个平台上无缝分享并确保可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建有影响力的招聘与雇主品牌视频

开发引人入胜的招聘和雇主品牌视频，用于社交媒体，以有效吸引顶尖人才并展示公司文化。

常见问题

HeyGen如何简化我公司的人力资源视频制作？

HeyGen使您能够高效地创建专业的人力资源视频，包括招聘视频和入职视频。利用AI化身和从文本到视频的功能，制作引人入胜的内容，提升员工参与度和公司文化，改变您的企业人力资源视频制作体验。

HeyGen是否提供雇主品牌视频的定制选项？

是的，HeyGen为雇主品牌视频和所有人力资源内容提供广泛的定制选项。您可以利用多种视频模板，使用品牌控制功能整合公司的标志和颜色，并利用媒体库确保每个视频都能反映您独特的公司文化。

HeyGen能否支持多语言或培训视频的无障碍功能？

当然可以。HeyGen通过自动字幕和强大的语音生成功能促进培训视频的全球沟通。这确保了您的员工入职和培训材料对多元化的员工队伍具有可访问性和吸引力，简化了任何人力资源视频的内容创建。

我可以用HeyGen创建哪些类型的人力资源视频内容？

使用HeyGen，您可以制作广泛的人力资源视频内容，从招聘视频和入职视频到内部沟通和员工参与视频。其直观的拖放工具和现成的视频模板使其成为满足您所有需求的理想企业人力资源视频制作工具。