通过企业HR视频生成器简化人力资源管理
通过无缝的从脚本到视频转换，变革您的内部沟通和员工入职流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工开发一个45秒的培训视频，解释新的软件更新或内部流程。采用现代视觉风格，配以引人入胜的图形，并使用HeyGen的从脚本到视频功能，确保内容传递准确且信息丰富。
制作一个60秒的内部沟通视频，向全体员工宣布公司重大成就或即将到来的活动。视觉风格应积极向上且充满活力，配以友好、专业的声音。利用HeyGen的可定制模板和场景快速组装这条引人入胜的信息。
设计一个吸引人的30秒招聘视频，面向潜在求职者，突出公司的独特价值观和福利。展示一个充满活力和激励人心的工作环境，配以充满活力的声音。利用HeyGen的语音生成功能，清晰表达为何我们的公司是一个理想的工作场所。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为企业HR视频生成器满足各种需求？
HeyGen使HR团队能够快速创建专业的培训视频和引人入胜的员工入职内容。我们的AI视频平台简化了视频制作过程，是内部沟通和电子学习的理想HR视频制作工具。它是一个全面的企业HR视频生成器。
是什么让HeyGen成为HR部门有效的AI视频平台？
HeyGen的AI视频平台利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的技术，将脚本转化为引人入胜的视频内容，并生成逼真的语音。这大大降低了招聘视频制作的成本和复杂性，实现了高效且有影响力的沟通。
HeyGen能否帮助定制HR视频以提高员工参与度？
当然可以。HeyGen提供可定制的模板和品牌控制，允许HR专业人士用公司的标志和颜色定制视频。这确保了所有内部沟通中品牌信息的一致性，最终增强了员工参与度并建立了更强的企业文化。
HeyGen如何简化HR培训视频的制作流程？
HeyGen通过将脚本转换为专业视频，配以AI虚拟形象和语音生成，消除了复杂的编辑。这有助于简化培训视频和员工入职的工作流程，支持高效的内容创建和潜在的LMS集成。