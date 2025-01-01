公司治理视频制作工具：创建有影响力的视频

通过我们的文本到视频功能，将合规培训转化为引人入胜的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个2分钟的入门培训视频，专为新董事会成员设计，概述核心治理原则和道德期望。采用精致的视觉风格，使用预先设计的模板和场景传达庄重感，并利用从脚本到视频的功能确保信息传达准确一致，为我们的高层领导创造一个有影响力的员工入职视频。
示例提示词2
制作一个简洁的45秒内部公告视频，面向全体员工，快速更新最近的公司治理举措。视觉美学应动态且引人入胜，利用HeyGen的媒体库/素材支持相关的B-roll镜头，通过清晰的字幕/说明强化关键点，以支持对这些公司视频的快速理解。
示例提示词3
开发一个1分钟的外部沟通视频，面向投资者和关键合作伙伴，展示我们对透明度和道德公司治理的坚定承诺。呈现一个精致且值得信赖的视觉风格，利用HeyGen的模板和场景实现一致的品牌套件应用，并确保在各种平台上的最佳展示，使用纵横比调整和导出，创造一个引人注目的营销视频。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司治理视频制作工具的工作原理

轻松创建专业且引人入胜的公司治理视频，以确保在您的组织内实现清晰沟通和合规。

1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
首先输入您的公司治理信息作为脚本，或从我们专业设计的视频模板库中选择以启动您的项目。
2
Step 2
选择AI化身并自定义场景
通过选择多种AI化身来呈现您的信息，并使用相关的视觉效果和文本自定义场景，使您的内容栩栩如生。
3
Step 3
应用您的品牌套件
通过应用您的公司品牌套件，直接将自定义标志、品牌颜色和字体整合到您的视频中，以保持品牌一致性。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的公司治理视频，并以各种纵横比和格式导出，准备在所有内部沟通渠道中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传达领导力和价值观

利用AI视频制作领导层的引人注目的信息，强化公司价值观，培养强烈的诚信和责任文化。

常见问题

HeyGen如何简化从文本到视频的制作过程？

HeyGen利用先进的AI工具和强大的AI脚本生成器，将您的文本或脚本直接转化为引人入胜的公司视频。这种文本到视频的创作能力允许快速制作专业内容，配有AI语音和自动字幕。

HeyGen能否确保我们的公司视频符合品牌指南？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌套件功能，使您能够将公司标志、特定颜色和字体直接整合到所有公司视频中。这确保了所有内部沟通和营销视频资产的一致品牌形象。

HeyGen视频中有哪些类型的AI化身可用？

HeyGen提供多种高质量的AI化身，包括逼真和可定制的选项，作为您的虚拟代言人。这些AI化身增强了培训视频、员工入职和合规视频内容的吸引力。

HeyGen是否提供可定制的商业用途模板？

是的，HeyGen拥有一个专业设计的视频模板和可定制场景的综合库，非常适合任何公司视频制作需求。我们的拖放编辑器和AI驱动工具使得适应这些模板以制作有影响力的视频变得简单，从营销视频活动到董事会培训。