企业文化视频制作工具：创建引人入胜的公司故事
简化您的雇主品牌和内部沟通。使用文字转视频将脚本转化为引人入胜的公司文化视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为现有员工制作一段30秒的内部沟通视频，宣布新的公司计划或庆祝近期团队里程碑。视觉和音频风格应温暖真实，使用AI化身解释关键点，并配有清晰的字幕/说明以确保可访问性和影响力。
专为新员工开发一段60秒的欢迎视频，介绍公司的使命和核心价值观。此商务视频应利用HeyGen的模板和场景，呈现出精致的外观，结合媒体库中的专业素材和支持性的信息性AI旁白。
为公众制作一段简洁的15秒社交媒体视频，庆祝公司近期的成就或项目成功。视觉方法应快速且视觉冲击力强，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化适合各种平台，包含从简洁脚本生成的有影响力的文字转视频和充满活力的音乐曲目。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我们的企业文化视频制作？
HeyGen通过其AI驱动的视频制作工具，帮助组织轻松创建引人入胜的企业文化视频。利用逼真的AI化身和文字转视频功能，快速制作适用于内部沟通或展示您独特企业文化的内容。
HeyGen在雇主品牌中的关键应用是什么？
HeyGen是加强雇主品牌和招聘工作的宝贵商务视频制作工具。通过多样化的视频模板和强大的品牌控制，您可以制作专业的雇主品牌视频，吸引顶尖人才并有效传达公司价值观给求职者。
HeyGen是否简化了商务视频的制作过程？
是的，HeyGen通过其直观的AI功能显著简化了视频制作过程。作为一个AI驱动的视频制作工具，它允许您将文字转化为专业视频，配以AI旁白和自动字幕，即使没有丰富的视频编辑技能也能高效完成。
HeyGen能否为各种社交媒体平台定制视频？
当然可以。HeyGen提供全面的视频编辑工具和品牌控制，帮助您为任何平台定制商务视频。轻松调整纵横比和导出选项，确保您的社交媒体内容完美呈现，并在所有渠道中强化您的品牌。