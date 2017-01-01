企业合规视频制作工具：快速且引人入胜的培训
通过AI虚拟人提升员工理解和记忆，使您的合规培训生动且难忘。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的合规培训视频，面向所有员工，通过情景模拟的方法展示道德困境，以促进员工对数据隐私的理解。利用HeyGen的模板和场景来制作引人入胜的视觉效果，并添加字幕以增强可访问性和强化关键信息。
制作一段30秒的简短说明视频，向管理层介绍最近的合规变更，确保信息易于理解且紧迫。使用HeyGen的配音生成功能以权威的语气呈现，并利用纵横比调整和导出功能快速在各种内部平台上分发，保持品牌一致性。
设计一段50秒的定制培训视频，针对人力资源和学习与发展专业人士，展示他们如何轻松创建各种内部项目的合规培训视频。视频应具有信息丰富且鼓励的视觉风格，使用HeyGen的媒体库/素材支持来增强故事讲述，并展示其AI虚拟人的多样性以适应不同内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业合规培训视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频制作工具，能够高效地将您的脚本转化为引人入胜的合规培训视频。这简化了整个内容创作过程，使复杂的合规变更和法律术语通过专业的视觉和听觉内容更易于理解。
HeyGen提供了哪些创意功能来使合规培训更具吸引力？
HeyGen通过使用逼真的AI虚拟人、可定制的视觉风格以及屏幕文本和图形，帮助您创建高度吸引人的合规培训视频。我们的平台支持动态故事讲述和情景动画，显著提高了学习者对关键企业合规主题的记忆。
HeyGen是否允许在合规视频中进行品牌化和定制？
当然，HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您可以将公司的标志和特定颜色整合到每个定制培训视频中。您还可以从文本到视频脚本中生成精确的AI配音，并添加字幕以确保所有合规沟通中的信息一致性和可访问性。
我可以多快使用HeyGen更新合规培训视频以反映法规变更？
HeyGen的平台设计旨在实现最大效率，使您能够快速更新合规视频以反映任何新的法规变更。其强大的文本到视频和AI配音功能意味着您可以轻松修改脚本并生成新内容，而无需进行大量视频编辑，确保您的培训始终保持最新。