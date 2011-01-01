企业沟通视频工具：提升员工参与度

轻松创建有影响力的内部沟通视频，利用强大的AI虚拟形象来吸引您的整个员工队伍。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的信息视频，针对经理和团队负责人，展示我们内部沟通平台的一个关键新功能，以增强员工沟通。这个教程风格的视频应使用HeyGen的AI虚拟形象引导观众完成步骤，采用友好的语气和专业模板与场景中的干净屏幕录制。
示例提示词2
制作一个精致的60秒企业沟通视频，为高管领导和全体员工提供季度更新，突出最近的成就和未来目标。视觉风格应动态且符合高管级别，结合HeyGen媒体库/库存支持功能中的专业库存媒体，配有精确的字幕/说明，确保所有观众都能访问。
示例提示词3
设计一个吸引人的30秒欢迎视频，向新员工解释他们如何轻松使用我们的视频工具进行未来的培训和公告。这个欢迎信息应展示一个由HeyGen的AI虚拟形象创建的个性化数字化身，传达友好的问候，并展示通过文本到视频脚本生成内容的简单性，背景应现代且干净。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业沟通视频工具的工作原理

使用我们直观的工具无缝创建专业的企业沟通视频，将您的文本转化为吸引观众的视觉内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的信息。我们的“从脚本到视频”功能使用您的文本生成初始视频内容，简化“视频创建”过程。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的“AI虚拟形象”库中选择或创建一个自定义数字化身来代表您的品牌，为您的“沟通”增添个人风格。
3
Step 3
应用品牌元素
结合公司的“品牌控制”，如标志和颜色，并从专业模板中选择，以使您的视频符合“企业沟通”标准。
4
Step 4
导出并分享
为确保可访问性，使用自动“字幕/说明”完成您的视频，然后以各种纵横比导出，准备好用于您的“内部沟通”渠道。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强领导沟通

制作鼓舞人心的领导信息、公司更新和激励内容，以促进强大的公司文化和员工士气。

background image

常见问题

HeyGen如何通过视频增强企业沟通？

HeyGen通过先进的AI虚拟形象和文本到视频功能实现快速视频创建，彻底改变企业沟通。这款强大的视频工具帮助公司高效地制作引人入胜的内部沟通视频，显著提升整体沟通效果。

是什么让HeyGen成为有效的内部沟通视频工具？

HeyGen通过直观的模板、可定制的品牌控制和AI驱动的配音生成简化了内部沟通的视频创建。它作为一个全面的内部沟通平台，旨在简化专业且一致的员工沟通的制作。

HeyGen能否支持多样化的视频沟通需求？

是的，HeyGen通过提供一系列解决方案支持多样化的视频沟通，包括逼真的数字化身、自动字幕/说明和适用于各种平台的纵横比调整。这些功能确保您的信息在不同渠道上都能被专业呈现和访问。

HeyGen如何确保沟通视频中的品牌一致性？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您无缝地将公司标志和品牌颜色融入所有企业沟通视频中。这一功能确保所有员工沟通的外观一致且专业，在每条信息中强化您的品牌形象。