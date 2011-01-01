企业沟通培训视频生成器：AI驱动的高效解决方案

轻松创建专业的企业培训视频，用于内部沟通和入职培训，采用AI化身。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个60秒的新员工培训视频，介绍基本的入职流程，采用友好且信息丰富的视觉风格，使用HeyGen的模板和场景进行结构化展示，并通过自动字幕确保所有员工的可访问性。
示例提示词2
制作一个45秒的高管更新视频，面向全体员工，由逼真的AI化身以精致且权威的视觉风格传达关键战略公告，利用HeyGen的配音生成和文本转视频功能。
示例提示词3
开发一个90秒的企业沟通培训视频，向部门团队解释新的内部流程，采用清晰的教学视觉风格，结合HeyGen的媒体库/素材支持的相关视觉效果，并通过灵活的纵横比调整和导出确保跨平台兼容性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业沟通培训视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的企业沟通和培训视频，使用AI化身和智能功能，简化您的内部沟通策略。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的企业沟通培训脚本粘贴到生成器中。我们的先进文本转视频转换技术将为您准备内容，以引人入胜的视觉呈现，节省您的时间和精力。
2
Step 2
选择AI化身
从多样化的AI化身库中选择一个来传达您的信息。这些数字演示者可以以专业和一致的外观传递您的培训内容，提高参与度。
3
Step 3
应用品牌和风格
使用品牌控制自定义您的视频，包括公司徽标和颜色。这确保您的企业沟通在所有内部沟通中保持一致和专业的品牌形象。
4
Step 4
导出和集成
轻松以多种格式导出完成的培训视频。利用LMS集成无缝上传和分发您的内容，确保有效传递员工入职的关键信息。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的内部沟通

快速创建动态视频公告、高管更新和公司新闻，确保员工在所有内部渠道中保持信息通畅和参与。

background image

常见问题

HeyGen如何作为企业沟通培训视频生成器？

HeyGen通过先进的AI化身和文本转视频转换，帮助企业高效创建专业的企业沟通培训视频。这简化了入职视频和内部培训课程的制作，确保内容引人入胜，无需复杂的编辑技能。

HeyGen能否帮助保持公司公告的一致性？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌工具，允许您将徽标、颜色和字体直接集成到视频中。您还可以利用可定制的配音选项和多样化的视频模板，确保所有公司公告和高管更新与您的品牌形象完美契合。

HeyGen支持哪些语言进行内部沟通？

HeyGen支持100多种语言，使组织能够有效地与多语言员工进行内部沟通。这一功能对于传达全球公司更新和合规培训至关重要，确保每位员工都能理解。

HeyGen在视频制作方面是否提供成本和时间节省？

是的，HeyGen通过将文本转化为引人入胜的视频并使用AI化身，显著减少了视频制作的成本和时间。这使团队能够制作高质量的培训视频和员工参与内容，而无需广泛的视频制作或编辑技能。