企业清晰视频制作器：专业AI视频

使用可定制的模板和动态AI化身轻松制作专业营销视频，打造引人入胜的内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段45秒的专业营销视频，面向B2B客户，展示一项新的服务。采用时尚现代的视觉风格，配合动态过渡，并结合品牌控制以保持企业形象。利用可定制的模板和引人入胜的文本转视频脚本，打造有说服力的叙述，辅以复杂自信的背景音频。
示例提示词2
为社交媒体平台开发一段30秒的企业视频，宣布公司里程碑。此在线视频制作项目应包含引人入胜、节奏快速的视觉效果和欢快的背景音乐，通过从脚本中自动生成字幕/说明，确保所有观众都能访问。
示例提示词3
为IT专业人士设计一段2分钟的AI视频，演示技术培训模块中的复杂软件功能。视频需要精确的逐步视觉效果，并通过文本转视频脚本提供清晰简洁的说明。确保输出经过纵横比调整和导出优化，以适应各种平台，辅以简约的背景音乐以帮助集中注意力。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业清晰视频制作器的工作原理

轻松创建专业、引人入胜的企业视频。我们的AI驱动平台从脚本到惊艳视觉效果简化您的工作流程。

1
Step 1
创建您的项目
首先通过文本转视频脚本将您的脚本转换为视频，或从我们的一系列可定制模板中选择，为您的企业视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样化的AI化身库中选择代表您的品牌，并应用包括标志和颜色在内的品牌控制，确保一致的企业形象。
3
Step 3
增强音频和文本
为您的内容生成专业的语音，并轻松添加自动字幕，确保您的信息对所有观众都清晰可见。
4
Step 4
导出和分享
通过以所需的纵横比导出您的专业营销视频，准备好用于内部沟通或在各种社交媒体平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建引人入胜的社交媒体内容

快速生成动态AI驱动的视频和剪辑，用于社交媒体平台，保持强大的品牌存在并与您的受众清晰沟通。

常见问题

HeyGen如何提升我企业视频的质量？

HeyGen利用先进的AI视频增强器和AI视频升级技术，将普通视频转换为惊艳的4K质量。这确保了您的企业视频始终看起来专业且清晰，为内部沟通或专业营销视频留下深刻印象。

HeyGen提供哪些AI驱动的视频创作功能？

HeyGen提供创新的AI驱动功能，如逼真的AI化身和无缝的文本转视频脚本功能。这使用户能够高效地制作引人入胜的说明视频内容，而无需广泛的拍摄或编辑专业知识。

我可以使用HeyGen自定义视频中的品牌元素吗？

当然可以，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您轻松将公司的标志、颜色和字体集成到视频中。这确保了在所有社交媒体平台上保持一致的品牌叙述和专业营销视频。

HeyGen如何简化在线视频制作的流程？

HeyGen作为一个直观的在线视频制作器，简化了企业清晰视频的创建。自动字幕和背景噪音消除等功能确保您的信息始终清晰可见，帮助您轻松创建专业外观的视频。