企业公民生成器：创建有影响力的CSR视频

轻松生成引人注目的企业社会责任内容，通过强大的文本转视频功能提升利益相关者的参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为潜在员工和可持续发展倡导者开发一段30秒的引人入胜的视频，聚焦我们最近的环境管理举措。该视频应采用现代、简洁和数据驱动的视觉美学，配以热情的旁白，利用HeyGen的AI化身以引人入胜的方式展示关键事实和数据。
示例提示词2
为社区领袖和本地合作伙伴制作一段60秒的视频，展示我们社区参与努力的实际影响，并展示我们负责任的商业实践。视觉风格应温暖且以人为本，配以由HeyGen的语音生成功能生成的真挚旁白。
示例提示词3
制作一段55秒的简洁视频，面向投资者和董事会成员，总结我们全面的企业公民战略。视频需要一个精致的、行政级的视觉风格，配以权威且自信的旁白，充分利用HeyGen的模板和场景，专业地展示我们对有效利益相关者参与的承诺以及我们作为企业公民生成器的角色。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

企业公民生成器如何运作

轻松制作引人注目的企业社会责任视频，展示您对积极影响的承诺，建立信任并提升品牌声誉。

1
Step 1
创建您的CSR内容
首先利用我们多样的“企业社会责任模板”或粘贴您的脚本以启动您的视频。这为您使用HeyGen的“模板和场景”功能奠定了有影响力的企业公民信息传递的基础。
2
Step 2
选择您的AI代言人
从广泛的“AI化身”中选择一个来代表您品牌的声音，并清晰地传达您的信息。我们先进的“AI化身”将您的脚本生动呈现，确保专业且引人入胜的展示。
3
Step 3
添加引人入胜的视觉效果
通过从我们广泛的“媒体库/库存支持”中加入“引人入胜的视觉效果”来增强您视频的影响力。视觉上引人注目的元素有助于有效传达您公司的负责任商业实践。
4
Step 4
导出并分享您的视频
完成您的“企业公民宣传视频制作”后，利用“纵横比调整和导出”功能在各个平台上发布您的视频。广泛分享您的承诺，增强您的品牌声誉。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出CSR影响和利益相关者故事

开发引人入胜的AI视频，有效展示您的环境管理、社区影响和成功的利益相关者参与努力。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的企业社会责任视频？

HeyGen通过先进的AI视频制作技术，帮助您制作引人入胜的企业社会责任（CSR）视频。轻松将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果，结合AI化身和逼真的语音生成，有效地向利益相关者传达您的负责任商业实践和品牌声誉。

HeyGen为CSR内容创作提供了哪些AI功能？

HeyGen利用强大的AI功能，包括逼真的AI化身和无缝的文本转视频功能，彻底改变您的CSR内容创作。这使您能够高效地生成高质量的视频信息，解释您的环境管理和社区参与计划。

HeyGen能否协助生成环境管理的视频内容？

是的，HeyGen是开发专注于环境管理的有影响力视频内容的理想AI视频制作工具。利用可定制的模板和AI化身，清晰地表达您对可持续实践和负责任商业的承诺，增强您的企业公民叙述。

HeyGen是否提供模板以简化企业公民宣传的制作？

当然，HeyGen提供多种专业模板，旨在简化您的企业公民宣传视频的制作。这些模板结合强大的品牌控制，使您能够轻松创建精美且引人入胜的视觉效果，展示您对社会责任的承诺。