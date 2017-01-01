企业广播生成器：即时AI语音
使用强大的配音生成轻松创建专业的企业语音，用于电子学习和营销活动。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和营销团队开发一个30秒的营销解说视频，展示将文本快速高效地转换为引人入胜的视频。视觉上应快速切换，利用多样的媒体库/素材支持元素和生动的屏幕文字。音频需要是一个充满活力的文本转语音生成器声音，吸引注意力。强调从脚本到视频的转换如何使创建引人入胜的营销内容变得触手可及。
制作一个60秒的电子学习模块预览，针对培训和发展专家以及在线课程创建者。视频应采用教育风格，结合清晰的屏幕图形、演示和多样的AI化身呈现概念。音频方面，采用平静且信息丰富的AI语音生成器，在多语言选项之间无缝切换，展示全球覆盖和包容性。配音生成能力将是核心，并提供可见的字幕/说明以提高可访问性。
为企业视频制作团队制作一个50秒的企业公告，强调创建高质量视频内容的灵活性和经济性。视觉设计应现代且流畅，利用专业模板和场景，并展示在各种平台上的平滑纵横比调整和导出。伴随的音频将是清晰、专业的企业AI语音生成器，强调无需定制录音即可轻松调整信息以适应不同受众。这展示了企业AI语音生成器在可扩展通信中的强大功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何作为企业广播生成器？
HeyGen使企业能够轻松创建高质量的企业广播和营销视频。它作为AI语音生成器，为各种应用提供逼真的AI配音，如电子学习内容和内部沟通。
HeyGen在AI语音生成方面有哪些功能？
HeyGen提供先进的AI语音生成器和文本转语音生成器功能，允许您创建自然听感的AI配音。您可以利用多语言支持、语音克隆和发音编辑器来有效定制音频内容。
HeyGen如何为内容创作者提供灵活的视频创作？
HeyGen为YouTube等平台和营销活动提供灵活的工具来创建动态视频内容。用户可以选择多种语音风格，并利用各种企业语音来专业高效地传达信息。
HeyGen能否帮助创建带有AI化身和品牌的专业视频？
是的，HeyGen使用户能够通过将脚本转化为引人入胜的文本到视频内容来制作专业视频，包含AI化身。企业可以应用品牌控制，包括自定义标志和颜色，以确保视频与其企业形象完美契合。