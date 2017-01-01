您的首选企业简报视频制作工具
通过利用可定制的模板和智能语音生成，更快地制作专业企业简报。
想象一下，为内部员工制作一个45秒的企业简报视频，使用HeyGen的可定制模板展示季度业绩。视觉风格应简洁专业，配以轻快的背景音乐，并利用AI虚拟形象传递关键信息，使更新内容生动易懂。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个30秒的动态营销预告片，面向潜在客户，宣布一项新产品功能。视频需要现代流畅的视觉风格，快速剪辑和激励人心的配乐，利用HeyGen的媒体库/素材支持快速找到有影响力的视觉效果和吸引人的模板和场景。
示例提示词2
为新员工制作一个60秒的欢迎视频，旨在介绍公司文化和价值观。视觉风格应友好且专业，结合温暖的色彩和由HeyGen的语音生成功能从简单脚本生成的平静、令人安心的旁白。
示例提示词3
为现有员工制作一个50秒的信息视频，介绍新的内部软件更新。视频应具有清晰简洁的视觉风格，简单动画和中性的解释性音频语调，通过添加字幕/说明文字和利用纵横比调整和导出功能优化适用于各种内部沟通平台。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本到视频
首先将您的简报脚本转化为动态视频。利用我们的脚本到视频功能，立即生成您的初始场景布局和内容。
Step 2
选择视觉效果和品牌
通过AI虚拟形象个性化您的简报，展示您的内容。轻松应用您品牌的特定颜色和标志，确保品牌形象的一致性和专业性。
Step 3
添加语音和可访问性
使用语音生成功能增强自然音频的清晰度。通过自动添加字幕/说明文字提高观众参与度和包容性。
Step 4
导出并分享您的简报
为任何平台最终确定您的视频。轻松导出和分享视频，利用灵活的纵横比调整选项，确保您的简报在各处看起来完美。
常见问题
HeyGen如何简化企业简报视频的制作？
HeyGen使您能够轻松创建专业的企业简报视频。利用我们的AI视频平台，通过可定制的模板和AI虚拟形象将脚本转化为引人入胜的内容，使过程高效且富有创意。
HeyGen为专业视频制作提供了哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在每个视频中加入您的标志和公司颜色。我们的AI功能确保所有营销材料的品牌形象一致和专业的语音旁白。
我可以使用HeyGen的工具快速制作在线视频内容吗？
当然可以，HeyGen直观的拖放编辑器和全面的功能使其成为理想的在线视频制作工具。您可以快速制作高质量的视频内容用于社交媒体，并轻松导出和分享视频到各个平台。
HeyGen如何通过AI视频创作支持全球观众？
HeyGen通过先进的AI功能如自动字幕和专业语音生成增强了全球观众的可访问性。这使您的企业视频能够有效且专业地覆盖更广泛的观众。