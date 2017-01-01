企业化身视频制作器：AI视频，零努力
使用我们的AI化身视频生成器，轻松转变您的沟通方式。利用强大的AI化身轻松创建引人入胜的营销视频和数字代言人。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个15秒的社交媒体短片，面向内容创作者，展示一个快速提示或趋势。视觉风格应时尚且充满活力，配以快速剪辑和现代背景音乐，使用HeyGen的AI化身中的数字代言人在其专业设计的模板和场景中，立即吸引视觉注意力和参与度。
为在线课程创作者开发一个45秒的信息片，简单解释一个复杂的概念。视觉风格应简洁且易于接近，采用冷静、权威的AI化身，由AI化身视频生成器生成，结合HeyGen的自动字幕/字幕功能，提高多元化观众的可访问性和理解力。
设计一个60秒的内部沟通视频，面向企业培训师，介绍新的公司政策或计划。视觉风格必须专业且值得信赖，采用一个定制的AI化身，看起来像一个熟悉的同事（使用HeyGen的能力将自己克隆为AI化身），以直接但鼓励的语气传递信息，利用核心AI化身功能在企业化身视频制作环境中实现个性化传递。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的内容创建逼真的AI视频化身？
HeyGen的AI化身视频生成器让您轻松创建逼真的AI视频化身。通过其直观的拖放编辑器，您无需任何工作室、演员或编辑技能即可制作专业质量的内容。
我可以使用HeyGen的数字代言人技术创建哪些类型的视频？
您可以使用HeyGen的数字代言人技术创建各种内容，包括引人入胜的营销视频、信息丰富的教育内容和动态社交媒体短片。利用我们专业设计的模板来快速启动您的项目。
HeyGen能否克隆我的声音并支持多种语言的AI化身？
是的，HeyGen提供先进的AI语音克隆功能，允许您克隆自己并使用您自己的声音。我们的AI化身还支持超过175种语言和方言，确保您的信息能够传达给全球观众。
HeyGen如何简化企业沟通的视频制作？
HeyGen通过让您快速将脚本甚至图像转化为引人入胜的视频来简化企业沟通。我们的企业化身视频制作器非常适合从员工培训到轻松创建用户生成内容（UGC）的一切需求。