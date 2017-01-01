公司公告视频制作工具：创建引人入胜的更新

快速制作高质量的公司公告，使用我们强大的AI化身传达您的信息。

创建一个90秒的公司公告视频，介绍一个重要的软件更新。该视频应面向内部员工和关键利益相关者，采用专业且引人入胜的视觉风格，并配有自信、清晰的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能，将您的公告转化为动态演示。

示例提示词1
设计一个2分钟的员工入职视频，解释一个新的内部沟通工具。目标是为新员工和现有团队成员提供支持和清晰的视觉风格，由友好的AI化身呈现。通过HeyGen的功能添加字幕/说明文字，确保全面理解。
示例提示词2
制作一个60秒的视频，总结公司第三季度的业绩，面向管理层和投资者。视觉和音频风格必须精致简洁，结合数据驱动的图形和积极的语调。利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持，快速组装高质量的演示。
示例提示词3
开发一个1分钟的视频，演示一个复杂的新技术工作流程，面向您的IT和开发团队。视觉风格应详细且具有解释性，展示清晰的界面演示，并配有精确的旁白。通过使用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频在各种平台上达到最大传播效果。
创意引擎

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

公司公告视频制作工具的工作原理

轻松创建精致、专业的公司公告视频，利用AI驱动的工具和可定制的模板，实现有影响力的内部和外部沟通。

1
Step 1
选择您的基础
通过选择HeyGen的多样化预建“模板和场景”开始您的项目，或选择从头开始创建自定义公告，以制作您的“公司公告视频”。
2
Step 2
添加您的品牌元素
通过使用“品牌控制（标志、颜色）”功能应用公司独特的标志、颜色和字体来个性化您的公告，确保一致且专业的“品牌模板”外观。
3
Step 3
应用AI增强功能
通过利用从您的脚本生成的逼真“旁白生成”来提升您的信息，确保您的公告具有清晰和专业的叙述。
4
Step 4
无缝导出和分享
完成您的高质量“公司视频”，并使用“纵横比调整和导出”功能优化它们以适应各种平台，使“内部沟通”或外部分享变得简单。

使用案例

传达引人入胜的公司范围公告

制作鼓舞人心且清晰的视频公告，以传达领导信息、公司更新，并激励您的整个员工队伍。

常见问题

HeyGen如何利用AI进行公司视频制作？

HeyGen利用先进的AI功能简化公司视频制作过程。用户可以从文本脚本生成视频，使用AI化身，并创建专业的旁白，使其成为高效的商业沟通AI视频编辑器。

HeyGen提供哪些功能来简化公司视频制作？

HeyGen提供了一个强大的视频制作平台，具有效率设计的功能。我们广泛的模板库和对素材库的支持，结合直观的拖放编辑器，简化了高质量公司视频的整个制作流程。

HeyGen能否在所有公司公告中保持品牌一致性？

是的，HeyGen使企业能够在所有公司公告和公司视频中确保强大的品牌一致性。通过全面的品牌控制，包括标志和颜色，以及可定制的品牌模板，HeyGen帮助您轻松制作出精致的品牌内容。

HeyGen如何协助内部沟通和培训？

HeyGen是增强内部沟通和培训计划（如员工入职）的理想公司公告视频制作工具。该平台支持通过文本转视频功能快速创建内容，配有字幕和旁白生成，使复杂信息易于团队理解。