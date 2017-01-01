企业公告视频生成器：AI驱动且简单易用
使用我们的脚本文本到视频功能快速制作专业的公司更新，实现无缝沟通。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为员工和利益相关者开发一个吸引人的30秒内部公司更新视频，庆祝一个重要的里程碑。视觉和音频风格应专业、友好且鼓舞人心，配以振奋人心的背景音乐。利用HeyGen的语音生成功能进行清晰的旁白，并从各种模板和场景中选择，以简化这一重要的企业视频沟通。
需要一个充满活力的15秒社交媒体公告视频，以吸引公众和关注者，介绍即将到来的激动人心的活动。视觉风格应简洁明快，配以流行音乐。通过添加字幕/说明文字最大化可访问性，并使用HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松优化各种平台，创建这一快速公告视频。
为商业伙伴和潜在合作伙伴概述一个新的战略计划，制作一个60秒权威的企业公告视频。信息丰富且简洁的视觉风格，配以自信的器乐曲，将有效传达信息。通过HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉叙事，确保从您的在线商业视频制作器中获得精美的输出。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何创造性地提升我的企业公告视频？
HeyGen是一个先进的在线商业视频制作器，简化了吸引人公告视频的创建。通过其简单的拖放编辑器和可定制的视频模板，您可以轻松实现任何企业更新或产品发布的创意愿景，确保为您的观众轻松定制。
HeyGen提供哪些AI功能来生成专业的企业视频？
HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，将您的文本脚本转化为精美的企业视频。它利用逼真的AI虚拟形象和从脚本生成的高级语音，确保专业且高效的制作，无需复杂设备。
HeyGen能否在所有公告视频中保持我的品牌形象？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，允许您在所有公告视频中无缝融入您的标志和特定品牌颜色。这确保了一致性，并在所有企业沟通和社交媒体更新中加强了公司的专业形象。
我可以用HeyGen创建哪些类型的公告视频？
HeyGen是一个多功能的企业公告视频生成器，适用于各种需求。您可以轻松创建重要的公司更新、激动人心的产品发布、引人注目的社交媒体内容以及各种其他企业视频，使其成为您所有沟通策略的理想在线商业视频制作器。