企业广告视频制作工具：快速创建惊艳广告
通过逼真的AI虚拟人提升参与度并降低制作成本。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于致力于扩大内容生产的营销团队，可以考虑一个动态的45秒广告。该视频应包含快节奏、引人入胜的视觉效果和自信、清晰的旁白，展示HeyGen作为“在线视频广告制作工具”的高效性。强调如何快速定制引人注目的“模板和场景”，以在众多活动中保持品牌一致性。
需要一个90秒的企业演示视频，供沟通专家解释复杂服务。该视频需要复杂、信息丰富的视觉效果，配以权威、清晰的旁白，体现“企业广告视频制作工具”的专业性。展示通过HeyGen的“语音生成”实现的精确性和质量，确保每条信息都能清晰有力地传达。
生成一个针对渴望快速、引人入胜促销的电商企业的30秒社交媒体广告。使用明亮、引人注目的视觉效果和友好、充满活力的旁白来立即吸引注意力，制作强大的“视频广告”。展示“字幕/说明文字”在扩大受众范围和确保即使在无声情况下也能理解信息的有效性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI视频广告的制作？
HeyGen是一款先进的AI视频广告制作工具，通过使用逼真的AI虚拟人和强大的文本转视频功能，将脚本转化为精美的视频，从而简化了制作过程。无论是企业活动还是社交媒体广告，各类视频广告的制作都变得更加高效。
HeyGen为定制企业广告视频提供了哪些技术功能？
HeyGen为企业广告视频制作需求提供了强大的技术功能，包括广泛的品牌控制（如标志和颜色）以及多样化的视频模板。其拖放式编辑器允许直观地定制，以精确匹配您的品牌形象。
HeyGen能否制作带有多语言旁白的视频广告？
是的，HeyGen通过支持超过50种语言的高质量语音生成，显著增强了您视频广告的全球影响力。这一技术能力确保您的内容能够有效地与多元化的国际观众产生共鸣。
如何利用AI演员和脚本快速制作视频广告？
HeyGen使内容创作者能够通过利用AI演员直接将您的脚本转化为视频，从而快速制作引人入胜的视频广告。这一技术方法大大减少了传统视频制作通常所需的时间和资源。