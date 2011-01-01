通过我们的文案培训视频生成器提升培训效果

通过将您的说服性写作转化为引人入胜的培训视频，利用我们的从脚本到视频功能简化培训并提高参与度。

131/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的教学视频，针对企业培训师和教育工作者，展示如何利用尖端AI工具简化培训流程。视觉美学应干净且专业，使用屏幕文本和图形强调关键点，同时由权威的AI化身清晰地传达脚本。这个引人入胜的培训视频展示了使用HeyGen的AI化身进行一致、高质量演示的效率。
示例提示词2
开发一个简洁的30秒视频，面向忙碌的内容创作者和社交媒体经理，展示他们如何快速使用各种视频模板制作视觉上吸引人的内容。风格应快速且现代，结合动态过渡和欢快的背景音乐，通过易于阅读的字幕突出关键信息。利用HeyGen的模板和场景展示快速内容创作，并强调其在快速、有效的视频制作中的实用性。
示例提示词3
制作一个有影响力的50秒视频，专为希望高效生成内容的营销人员设计，强调文案培训视频生成器的强大功能。该视频应具有精致且专业的演示风格，平滑的视觉过渡，以及清晰、清晰的旁白，展示将文本转换为视频的无缝过程。突出HeyGen的从脚本到视频的功能，将书面内容转化为引人入胜的视觉故事。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

文案培训视频生成器如何工作

使用AI轻松创建引人入胜的文案培训视频，将文本转化为动态视觉效果和专业配音，以简化您的学习内容。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的文案培训脚本粘贴到平台中。我们的AI将使用从文本到视频的功能立即将您的文本转换为动态视频。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从大量专业视频模板中选择，或选择一个AI化身来代表您的内容，确保您的培训具有视觉吸引力。
3
Step 3
添加配音
通过自然的配音增强您的培训。我们的配音生成功能提供多种声音，完美表达您的文案课程。
4
Step 4
应用最后的润色
通过添加字幕以提高可访问性和调整品牌来完成您的视频。轻松导出高质量的文案培训视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

为社交媒体制作快速文案提示

.

快速创建引人入胜的社交媒体视频和剪辑，提供文案提示，立即吸引和教育您的受众。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我为观众创建引人入胜的培训视频？

HeyGen通过利用AI驱动的视频模板和逼真的AI化身，帮助您制作引人入胜的培训视频。这简化了您的内容创作，让您专注于说服性写作，并有效传达信息以提高参与度。

HeyGen在生成专业视频内容方面的核心能力是什么？

HeyGen专注于通过先进的AI化身和高质量的配音将文本转化为视频。您可以轻松地从脚本生成高质量的视频内容，配备多种AI声音，使其成为满足各种需求的强大AI视频生成器。

HeyGen是否提供视频模板以简化和加速视频制作？

是的，HeyGen提供了多样化的AI驱动视频模板和场景库，以加速您的视频创作过程。这些模板旨在帮助您快速制作专业外观的视频，从培训内容到营销材料，无需广泛的视频编辑技能。

我可以自定义HeyGen创建的视频以匹配我的品牌标识吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标、品牌颜色和其他视觉元素融入视频中。您还可以添加字幕以提高可访问性和内容理解，确保您的AI代言人传达一致的品牌信息。