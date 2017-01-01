转换视频制作：立即提升您的参与度
使用我们易于使用的在线工具和专业模板与场景，将图像转化为引人入胜的视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的45秒教学视频，面向新内容创作者或在线教育者，展示如何将复杂概念提炼成易于理解的视觉内容。视频应采用友好、亲切且高度动画化的视觉风格，配以温暖且清晰的声音。展示HeyGen的“AI化身”功能，赋予数字主持人生命，证明“AI视频生成器”如何在无需摄制组的情况下增强教育推广。
制作一个时尚的60秒产品展示视频，专为电子商务店主设计，重点是将浏览的访客转化为忠实客户。视觉美学应干净、专业且以产品为中心，具有流畅的过渡和权威但吸引人的背景音乐。强调HeyGen的“字幕/说明”功能如何确保可访问性并提高参与度，即使观众关闭声音，也能实现真正有效的“转换视频制作”。
为有抱负的影响者和个人品牌建设者制作一个鼓舞人心的30秒个人品牌介绍视频，旨在在各种社交媒体平台上脱颖而出。视觉叙事应动态且真实，结合个人剪辑和充满活力的图形，配以振奋人心的现代配乐。展示使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能的简便性，以适应任何平台的“图像到视频”创作，确保他们独特信息的最大传播和影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化专业视频的制作？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，可以将脚本转化为引人入胜的转换视频制作内容，配有逼真的AI化身。我们易于使用的平台简化了整个过程，包括高效的文本到视频生成。
我可以使用HeyGen将图像和照片转化为引人入胜的视频吗？
可以，HeyGen是一个强大的图像到视频制作应用和照片到视频转换器。您可以轻松地将静态视觉效果转化为动态视频内容，利用我们全面的编辑工具和在线视频制作平台内的丰富媒体库。
HeyGen为我生成的视频提供哪些导出选项？
HeyGen允许您以标准MP4格式导出高质量视频，确保在各种平台上的广泛兼容性。所有导出的视频均无水印，您可以完全控制品牌元素和纵横比。
HeyGen是一个易于使用的平台，用于多样化的视频内容创作吗？
绝对是。HeyGen被设计为一个易于使用的在线视频制作和视频编辑器，使您能够创建各种视频。从直接从文本脚本生成内容到添加专业旁白和字幕，HeyGen使创作过程高效且易于访问。