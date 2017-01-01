承包商视频生成器：快速创建专业视频
使用AI驱动的文本到视频工具，快速为您的承包业务创建引人入胜的营销和社交内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为数字营销人员和内容创作者开发一个创新的30秒视频，旨在吸引社交媒体平台上的注意力。视觉和音频风格应充满活力且节奏快速，具有大胆的图形和现代、欢快的音乐。利用HeyGen的AI化身以引人入胜且令人难忘的方式呈现关键信息，激发对新社交媒体内容策略的好奇心。
设计一个信息丰富的60秒解释视频，专为需要简化复杂主题的教育工作者和企业培训师量身定制。视觉美学应干净且富有插图感，使用柔和的动画和冷静、权威的旁白。从HeyGen的多样化模板和场景中选择，以有效地构建您的教育内容，确保解释视频的清晰度和影响力。
制作一个真实的40秒宣传视频，针对自由职业承包商和技术服务专业人士，旨在以有影响力的方式展示他们的作品集。视觉风格应扎实且实用，结合真实项目的镜头，并配以鼓舞人心的原声音乐。使用HeyGen的语音生成功能，增添个性化的触感，提升承包商视频生成器如何帮助定制视频演示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何赋能创意视频制作？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，可以将文本提示或脚本转化为引人入胜的视频。用户可以从广泛的AI化身中进行选择，并结合无缝动画，创造出真正富有创意和吸引力的内容。
HeyGen创建的视频有哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，使您能够调整视频的每个方面。您可以使用专业视频模板个性化视频，结合品牌标志和颜色进行品牌控制，并从多样化的场景中选择，以完美匹配您的营销视频。
HeyGen能否为商业目的制作各种类型的视频？
当然可以，HeyGen旨在为商业目的生成多样化的视频内容，包括引人入胜的社交媒体内容、信息丰富的解释视频和专业的房地产视频。其多功能性支持广泛的商业沟通需求。
使用HeyGen从文本创建视频有多容易？
HeyGen简化了视频创建过程，作为一个强大的文本到视频生成器。只需输入您的视频脚本或文本提示，HeyGen的集成AI语音生成器将使您的内容栩栩如生，消除复杂视频编辑技能的需求。