合同工培训视频制作工具，打造高效内容
通过从脚本快速生成专业视频，简化员工入职和合规培训，使用从脚本到视频的文本转换。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个90秒的基本合规培训更新，针对现有合同工和学习与发展团队。这个权威但引人入胜的视频利用从脚本到视频的文本转换以确保准确性，并包括字幕/说明文字以提高可访问性，帮助组织通过简洁、信息丰富的传递和专业的语音降低培训成本。
为学习新工具或产品的合同工开发一个2分钟的动态教学视频，面向产品培训师。利用HeyGen的可定制模板和场景进行逐步讲解，这个视频结合了广泛的媒体库/素材支持，以视觉方式展示复杂的程序，确保通过动画视觉效果和指导性语音生成高度引人入胜的内容。
为所有合同工制作一个45秒的紧急且视觉冲击力强的安全协议快速指南，旨在通过各种设备快速理解。这个视频使用可定制的模板来突出关键的安全提醒，并采用纵横比调整和导出以确保在任何平台上的最佳观看效果，特色是清晰的AI化身和直接的音频风格以便立即理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进引人入胜的培训视频的制作？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，帮助用户制作高度引人入胜的培训视频。您可以利用AI化身和动态场景来制作吸引人的内容，从而提高学习效果。HeyGen使培训视频的制作过程既高效又富有创意。
HeyGen为品牌化培训视频提供了哪些定制功能？
HeyGen提供强大的定制选项，以确保所有培训视频的一致品牌形象。利用可定制的模板，整合品牌的颜色和标志，并从各种媒体中选择，以创建与公司形象完美契合的培训内容。这确保了专业和统一的学习体验。
HeyGen能否高效地将脚本转化为专业的培训视频？
当然可以，HeyGen通过其强大的AI功能简化了将脚本转化为专业培训视频的过程。只需输入文本，HeyGen的AI语音生成和从脚本到视频的文本转换功能将生成完整的视频，包括AI化身和自动添加的字幕/说明文字。这大大减少了制作时间和精力。
学习与发展团队如何利用HeyGen进行有效的员工入职和合规培训？
HeyGen是学习与发展团队的宝贵工具，使他们能够制作广泛的基本培训视频，包括员工入职和合规培训。其用户友好的界面和AI功能允许快速创建高质量、专业的培训视频，易于在整个组织中更新和扩展。这确保了员工获得一致且有效的学习资源。