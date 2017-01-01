承包商培训视频生成器：提升L&D效率

为承包商创建专业的合规培训和入职视频。利用AI化身快速构建引人入胜的内容。

设计一个吸引人的45秒视频，面向新承包商，指导他们了解初始安全协议。视觉风格应简洁专业，采用友好、令人安心的语气，并使用高质量的AI配音。通过使用HeyGen的可定制模板和场景，强调创建此类重要承包商培训视频生成内容的简便性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为L&D团队制作一个有见地的60秒视频，展示有效的员工入职流程。视频应具有现代、吸引人的视觉美感，使用HeyGen的逼真AI化身展示公司的核心价值观和初始工作职责，所有内容都通过脚本生成的文本转视频功能轻松生成。
示例提示词2
为承包商创建一个有影响力的30秒合规培训视频，涉及特定行业法规。视觉和音频风格需要权威但易于理解，通过HeyGen的隐含品牌控制保持强大的公司品牌，并包含清晰的字幕/说明以实现最大程度的保留和可访问性。
示例提示词3
为有经验的承包商开发一个动态的90秒视频，学习新设备的高级技术程序。风格应实用且信息丰富，结合HeyGen的媒体库/库存支持中的吸引人视觉效果来说明复杂步骤，并使用纵横比调整和导出功能为各种平台设计。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

承包商培训视频生成工作原理

使用我们的AI驱动平台轻松为您的承包商创建专业且引人入胜的培训视频，确保一致且清晰的沟通。

1
Step 1
创建您的培训视频脚本
首先输入您的培训内容，然后利用HeyGen的文本转视频功能将您的文字转化为引人入胜的视频场景，非常适合全面的培训视频。
2
Step 2
选择您的AI主持人
通过从多样化的AI化身库中选择一位作为屏幕主持人来增强参与度，使您的承包商培训视频生成器内容更加生动和贴近。
3
Step 3
使用品牌控制进行定制
在所有学习材料中保持品牌一致性。利用HeyGen的品牌控制（标志、颜色）将公司的视觉识别无缝整合到您的培训模块中，这对L&D团队至关重要。
4
Step 4
生成并导出引人入胜的内容
一旦您的视频完善后，使用HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松以所需格式和比例导出，确保您的引人入胜的视频已准备好分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂培训

.

使用AI视频生成简化技术或合规培训等复杂主题，使复杂主题对承包商更易于理解。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI增强我的培训视频？

HeyGen是一个强大的AI视频生成器，可以将脚本转化为引人入胜的视频。它利用AI化身和文本转视频技术高效地创建专业培训视频，大大简化了L&D团队的流程。

创建定制培训视频时有哪些品牌控制？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司标志、颜色和字体直接整合到培训视频中。通过可定制的模板，您可以确保从员工入职到合规培训的每一段内容都能一致地反映您的品牌形象。

HeyGen可以用作承包商培训视频生成器吗？

当然可以。HeyGen是一个理想的承包商培训视频生成器，简化了各种学习需求的全面和引人入胜的视频创建。您可以轻松使用AI化身和丰富的媒体制作技术培训模块或入职内容。

HeyGen是否支持多语言AI配音和字幕以服务全球观众？

是的，HeyGen提供广泛的多语言支持，具有先进的AI配音和自动字幕功能。此功能确保您的培训视频对多元化的全球团队具有可访问性和影响力，轻松打破语言障碍。