强大的承包商安全视频制作工具，助力OSHA合规
通过将文本脚本转化为强大的安全视频，轻松提升知识保留率并确保OSHA合规。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的工作场所安全视频，针对有经验的建筑工人，重点讲解常见的电气危险，作为重要的复习。这段视频应采用严肃专业的视觉风格，真实展示电气安全协议和潜在危险，配以清晰权威的音频风格。利用HeyGen的“AI化身”真实地呈现安全指南，并在嘈杂环境中加入“字幕/说明”以提高可访问性。
制作一个60秒的AI驱动的故事视频，展示公司对安全文化的承诺，旨在激发所有内部人员的共同责任感。视觉呈现应现代且流畅，结合品牌色彩和积极的团队合作形象，配以鼓舞人心且专业的旁白。使用HeyGen的“AI化身”来体现关键的安全信息，并确保在所有“模板和场景”中保持一致的品牌形象。
为现场主管和团队领导设计一个90秒的安全培训视频，演示脚手架搭建和拆除的最佳实践。该视频需要详细的逐步视觉方法，使用清晰的图表和精确的程序镜头，配以详细且信息丰富的旁白。利用HeyGen的“从脚本到视频”详细列出每一步，并整合“媒体库/库存支持”以增强复杂操作的视觉清晰度。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助制作引人入胜的安全培训视频？
HeyGen通过将文本转化为引人入胜的内容，结合逼真的AI化身和多样的视频模板，帮助您制作引人入胜的安全培训视频。这种AI驱动的故事讲述方法确保了关键工作场所安全视频的更高知识保留率。
HeyGen可以用作符合OSHA标准的承包商安全视频制作工具吗？
当然可以。HeyGen是一个有效的建筑安全视频制作工具，帮助企业制作支持OSHA合规的详细工作场所安全视频。您可以轻松地加入字幕和品牌控制，以制作专业合规的内容。
是什么让HeyGen成为高效的企业培训AI视频制作工具？
HeyGen的用户友好界面和先进的从脚本到视频功能使其成为所有类型培训视频的高效AI视频制作工具。其丰富的视频模板库加速了制作过程，允许快速部署重要的安全信息。
HeyGen如何支持安全视频中的品牌化和可访问性？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够使用公司标志和颜色自定义工作场所安全视频。此外，自动生成的字幕提高了所有观众的可访问性和知识保留率，符合全面的培训策略。