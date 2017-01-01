承包商入职视频制作工具，提升安全入职
通过AI化身革新您的承包商入职流程，制作引人入胜的多语言安全培训视频，确保符合OSHA标准。
开发一个45秒的建筑安全入职视频，面向所有现场人员，采用强劲、行动导向的视觉风格，并配以紧迫且信息丰富的音轨。利用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将关键安全指南转化为引人入胜的视觉叙述，强调危险识别和预防。
为内部员工制作一个简洁的30秒培训视频，采用友好且清晰的视觉风格，并配以温暖、吸引人的声音。利用HeyGen的多样化模板和场景，快速组装一个视频，介绍新软件功能或更新的公司程序，使复杂信息易于理解。
为人力资源和安全经理制作一个60秒的安全视频制作教程，展示现代、简洁的视觉风格，并配以说服力和冷静的音调。该视频将指导用户创建有效的安全培训内容，突出HeyGen的字幕/说明功能如何确保多元化观众的可访问性和理解。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化建筑行业承包商入职视频和员工培训视频的制作？
HeyGen简化了建筑行业承包商入职视频和重要员工培训视频的制作。通过预设模板和逼真的AI化身，您可以快速创建专业的安全培训视频，有效传达重要信息。
是什么让HeyGen成为实现工作场所安全和OSHA合规的有效安全视频制作工具？
HeyGen是一个有效的安全视频制作工具，因为它支持定制化的安全视频制作。您可以轻松添加字幕和旁白，确保清晰传达关键的工作场所安全协议，帮助您的组织保持OSHA合规。
HeyGen能否帮助安全培训视频的本地化，以覆盖多元化的员工队伍？
是的，HeyGen在安全培训视频的本地化方面提供了极大帮助。其功能包括旁白和字幕，确保您的信息对多元化员工和全球团队可访问，促进更好的理解和遵循安全协议。
HeyGen如何在没有大量制作资源的情况下，帮助创建个性化的建筑安全视频？
HeyGen通过其从文本到视频的功能和AI化身库，赋予用户高效创建个性化建筑安全视频的能力。您可以利用模板并定制内容，制作出有影响力的安全视频，而无需大量传统视频制作资源。