Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的"安全培训视频"，专为承包商量身定制，强调关键的现场规程和最佳实践，以"简化入职流程"。视觉风格应清晰且具有指导性，结合明亮的图形和自信的旁白，通过从脚本生成的文本到视频确保一致性和精确性，并配以平静、令人安心的背景音乐。
示例提示词2
制作一个30秒的动态视频，用于"创建入职视频"内容，特别是展示公司核心价值观和项目期望的亮点集锦，专为新加入的承包商设计。该视频应使用专业的"模板和场景"，配以品牌一致的色彩和有冲击力的现代音乐，由强有力的旁白传递，从一开始就设定专业基调。
示例提示词3
使用"入职视频制作工具"格式创建一个50秒的实用指南，解答常见问题并提供承包商必需的资源，特色是一个亲切的AI化身呈现信息。视觉和音频风格应简洁且具有指导性，采用简单、清晰的音频和友好的旁白生成，确保重要细节易于理解，从而改善整体承包商体验。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

承包商入职视频制作工具的工作原理

高效地为承包商创建专业且引人入胜的入职视频，确保清晰的沟通和简化的流程。

1
Step 1
创建您的入职视频脚本
首先编写或粘贴您的承包商入职脚本。HeyGen的"从脚本生成文本到视频"功能立即将您的文本转化为动态视频叙述，为您的"创建入职视频"项目奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过从多样化的"AI化身"库中选择来增强参与度。找到完美的虚拟主持人，以清晰且专业的方式传达您的承包商入职信息。
3
Step 3
使用模板和媒体进行自定义
通过利用预设计的"模板和场景"以及丰富的媒体库来加速视频创建。轻松拖放元素，为您的承包商打造视觉吸引力强的体验。
4
Step 4
应用您的品牌并导出
通过在视频中应用公司的"品牌控制（标志、颜色）"来确保品牌一致性。完成后，轻松以所需格式导出视频，以"简化新员工的入职流程"。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的入职信息

简化复杂的合同条款、安全规程或操作细节，通过清晰的AI视频增强承包商教育。

常见问题

HeyGen如何提升我的承包商入职视频制作过程的创意？

HeyGen通过创新功能如逼真的AI化身和多样化的专业模板库，帮助您提升承包商入职视频制作的创意。轻松创建引人入胜的视频，吸引新员工并通过创意手法简化入职流程。

HeyGen提供哪些功能来简化入职流程的入职视频？

HeyGen通过提供强大的工具来简化新员工的入职流程，帮助您高效制作入职视频。利用从脚本生成的文本到视频和自动旁白生成，快速创建精美的入职视频。

HeyGen可以用于制作如安全培训视频或详细说明视频等专业内容吗？

可以，HeyGen是一个多功能的视频制作工具，非常适合制作有影响力的安全培训视频和全面的说明视频。利用我们的平台开发动画视频内容，并在所有教育材料中保持一致的品牌形象。

HeyGen的AI视频助手是否简化了所有用户的入职视频制作？

当然，HeyGen的先进AI视频助手和AI编辑功能使入职视频制作对所有人都变得易于访问，无论技术水平如何。我们的平台允许您通过智能自动化轻松创建入职视频和其他专业内容。