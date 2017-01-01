承包商入职生成器：简化您的流程
高效生成可扩展的承包商入职内容，确保通过从脚本到视频的合规培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和人力资源专业人士制作一个30秒的视频，采用友好、简洁和指导性的视觉风格。该视频将展示如何轻松地将全面的承包商入职清单转化为引人入胜的视频指南，使用HeyGen的模板和场景，使新承包商的流程清晰且易于接近。
这段60秒的信息视频面向法律团队、合规官员和人力资源经理，将使用权威且清晰的视觉和音频风格，解决法律和合规文件的复杂性以及错误分类风险的关键方面。利用HeyGen的AI化身以引人入胜且值得信赖的方式呈现关键信息，确保理解而不让观众感到不知所措。
为企业人力资源部门和运营经理设计的这段50秒视频将采用现代、动态和解决方案导向的视觉风格。它将展示承包商入职生成器在生成可扩展的承包商入职内容方面的强大功能，强调HeyGen的语音生成如何确保所有入职材料中一致的品牌声音，促进快速部署和效率。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化我们的承包商入职流程？
HeyGen通过创建引人入胜的AI驱动视频内容革新了承包商入职流程。您可以开发全面的入职视频，减少手动工作，确保所有承包商的入职体验一致且自动化。
HeyGen为承包商入职视频提供哪些品牌控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将公司的身份融入每个入职视频。利用可定制的模板，加入您的标志，并应用品牌颜色，以AI化身和个性化语音创建专业且一致的内容。
使用HeyGen的AI生成器创建引人入胜的承包商培训内容是否容易？
当然，HeyGen的AI生成器简化了视频创建。使用从脚本到视频的功能和高质量语音生成，将您的脚本转化为专业视频，使合规培训和其他重要材料的开发高效。
HeyGen能否帮助创建符合承包商合规和法律要求的可扩展内容？
是的，HeyGen支持创建可扩展的承包商入职内容，包括合规培训和重要信息如税务表格的视频。这有助于人力资源经理降低错误分类风险，并确保所有承包商高效接收重要的法律和合规文件。