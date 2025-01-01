合同概览生成器：快速创建法律文件

快速生成符合法律要求的雇佣合同，通过集成的旁白生成功能增强关键术语的清晰度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为法律顾问和代理机构所有者开发一个45秒的专业视频，强调合规性的重要性，并确保使用AI驱动的解决方案来生成具有法律效力的合同。视觉和音频风格应传达信任和权威，采用AI化身以冷静、清晰的旁白传递关键信息。利用HeyGen的AI化身和旁白生成功能，打造一个精致、可信的演示。
示例提示词2
为人力资源经理和初创公司创始人制作一个60秒的引人入胜的视频，展示生成雇佣合同的简化流程，尤其是国际招聘。采用全球化和现代化的视觉美学，使用动态场景切换和清晰的字幕/说明文字来突出关键优势。利用HeyGen的模板和场景以及字幕/说明文字来增强观众的理解。
示例提示词3
设计一个针对项目经理和独立顾问的30秒高效视频，展示如何实现各种项目的在线合同创建流程的简化。视觉风格应简洁且节奏快速，配合快速剪辑与欢快的配乐以及信息丰富的屏幕图形。利用HeyGen的媒体库/素材支持提供相关视觉效果，并进行适应平台的长宽比调整和导出。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

合同概览生成器的工作原理

通过我们的AI驱动解决方案快速生成、定制并确保您的雇佣合同和法律文件的合规性，为人力资源团队和小企业节省时间。

1
Step 1
选择您的合同模板
首先从我们全面的具有法律效力的合同模板库中选择，包括雇佣合同选项。
2
Step 2
添加自定义细节
利用我们的AI助手预填关键字段，并轻松添加自定义条款，确保您的法律文件符合特定要求。
3
Step 3
应用合规检查
我们的系统自动应用合规检查，帮助您满足合同的法律和监管要求以及本地劳动法。
4
Step 4
导出或发送以供签署
通过将合同导出为可编辑的PDF或直接发送以供电子签名来完成合同，简化您的文档创建流程。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

有效推广AI合同解决方案

开发有影响力的AI视频广告，突出您的合同概览生成器的效率和优势，吸引更多潜在用户。

常见问题

什么是HeyGen的AI驱动合同概览生成器？

HeyGen的AI驱动合同概览生成器简化了重要法律文件的创建。这个创新的合同生成器帮助用户快速理解和起草合规协议，节省宝贵时间并确保流程顺畅。

HeyGen如何协助处理雇佣合同和合规性？

HeyGen通过确保符合法律和监管要求来简化雇佣合同的管理。对于在人力资源团队和小企业中导航本地劳动法和国际招聘复杂性的用户来说，这是一个无价的工具。

HeyGen能否定制合同模板并促进电子签名？

是的，HeyGen通过其广泛的条款库和可编辑的PDF功能提供强大的定制选项。您可以根据特定需求定制合同模板，并轻松发送以获得具有法律效力的电子签名，提高效率。

HeyGen的合同生成平台对于法律文件是否安全？

HeyGen优先考虑所有在线合同和法律文件的安全性，确保个人信息的安全处理。我们的平台旨在生成具有法律效力的合同，让用户对其协议充满信心。