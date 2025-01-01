智能视频创作的上下文思维视频制作器

使用我们的文本转视频功能，轻松将您的想法转化为高质量的营销视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为有抱负的内容创作者开发一个45秒的高质量视频，展示专业教程或激励信息。视觉美学应时尚、现代且专业，或许可以配上柔和的环境音轨以保持专注。这个AI视频生成器使您能够将逼真的AI化身作为主持人加入，为您的内容增添独特而精致的触感，提高整体制作价值。
示例提示词2
为企业培训师创建一个60秒的解释性短视频，重点介绍需要上下文思维的复杂商业概念。视觉风格应简洁、信息丰富，并使用简单的图形来说明要点，配以平静、权威的旁白。利用HeyGen的语音生成功能，确保一致且专业的旁白，使学习材料对您的观众来说易于理解和消化。
示例提示词3
制作一个简洁的20秒对话视频，面向产品经理，快速更新新功能或项目里程碑。视觉呈现应动态，带有快速剪辑和屏幕文本，配以充满活力和自信的声音。通过使用HeyGen的字幕功能，确保可访问性和清晰度，增强视频制作过程，使内容即使在没有声音的情况下也能吸引忙碌的专业人士。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

上下文思维视频制作器的工作原理

使用AI快速将您的想法转化为引人入胜的高质量视频。从脚本到屏幕，使用智能工具生成专业内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的视频脚本。上下文思维视频制作器将此文本用作内容的基础，实现高效的“文本转视频”创作。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
从多样化的“逼真AI化身”中选择，以视觉呈现您的信息。我们的先进AI确保这些化身以自然的表情传达您的脚本，创造引人入胜的演示。
3
Step 3
添加增强效果和润色
通过“动画字幕”增强视频的可访问性和参与度。通过从库中集成媒体和应用品牌元素进一步完善您的内容，以获得专业外观。
4
Step 4
以任何格式导出和分享
通过导出您的“高质量视频”来完成创作。利用“多种纵横比”生成适合各种平台的版本，确保您的信息有效地传达给每个观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强培训参与度

创建应用上下文场景的AI驱动培训视频，以提高学习和记忆。

常见问题

HeyGen如何简化从文本到视频的创作？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将您的书面脚本转化为高质量的视频，实现无缝的视频创作。这个强大的文本转视频功能使用户能够快速将他们的想法变为现实。

是什么让HeyGen的AI化身在对话视频中显得逼真？

HeyGen利用尖端的AI技术生成逼真的AI化身，自然且专业地传达您的信息。这些对话视频通过栩栩如生的表情和动作增强了观众的参与度，提升了视频质量。

HeyGen能否为各种平台制作多样化的营销视频？

当然可以，HeyGen使用户能够使用多种纵横比创建适合多个平台的引人入胜的营销视频。这种灵活性确保您的内容在所有渠道上看起来都专业且有影响力，支持您的视频创作需求。

HeyGen是否提供视频旁白和可访问性的高级功能？

是的，HeyGen包括强大的语音生成功能，使您可以轻松为视频添加专业旁白。此外，还可以自动生成动画字幕，增强所有观众的可访问性和参与度。