Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个90秒的宣传视频，面向市场营销团队和销售支持专家，展示“情境感知视频编辑”如何革新个性化沟通。采用生动且吸引人的视觉美学，快速剪辑突出不同的受众群体，并配以友好、专业的“旁白生成”。展示“AI化身”如何根据观众情境传递定制信息，使每个个性化视频直接与其接收者产生共鸣。
为内容创作者和社交媒体经理制作一个动态的45秒解释视频，突出HeyGen作为终极“AI视频再利用平台”。视觉和音频风格应快速且充满活力，配有屏幕文字动画和欢快的背景音乐，清晰展示将长篇内容转化为引人入胜的“社交媒体剪辑”的简便性。强调“纵横比调整与导出”和“媒体库/素材”支持如何在各种平台上快速适应内容，自动化传统上耗时的再利用过程。
想象一个为L&D专业人士和客户入职团队制作的2分钟教学视频，展示“情境AI视频生成”在针对性学习模块中的强大功能。视觉呈现应清晰且专业，使用简洁的图形和屏幕截图展示工作流程，配以教育性和令人安心的“旁白生成”。重点介绍“模板和场景”结合“字幕/说明”如何创造深具相关性的“客户入职”体验，确保信息根据用户的特定学习路径通过复杂的机器学习洞察有效传递。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何利用AI技术进行视频制作？
HeyGen利用先进的“AI技术”自动化视频制作的关键环节，从生成逼真的“AI化身”到将脚本转化为引人入胜的“文本到视频”内容。这使得视频创作的“自动化”更加高效，大大简化了工作流程。
HeyGen能否作为AI视频再利用平台？
当然可以，HeyGen是一个有效的“AI视频再利用平台”，使用户能够快速将现有内容适应为适合各种渠道的新格式。其功能允许从较长的原始作品中生成“社交媒体剪辑”和其他定制视频，提高“内容再利用”的效率。
HeyGen提供哪些“情境感知视频编辑”功能用于字幕和旁白？
HeyGen通过提供自动“字幕/说明”生成功能，为“情境感知视频编辑”提供强大支持，这些字幕与您的视频内容完美同步。此外，其先进的“旁白生成”功能允许对语气和传递进行精确控制，确保您的信息有效传达。
HeyGen如何支持多样化内容需求的“情境AI视频生成”？
HeyGen在“情境AI视频生成”方面表现出色，允许用户从脚本创建高度定制的视频，配有动态“AI化身”和定制“旁白”。这种强大的方法确保生成的内容对特定受众和目的具有相关性和吸引力，实现个性化沟通。