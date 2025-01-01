情境领导力视频制作工具：赋能您的团队
通过动态AI化身提升参与度并提供个性化培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个90秒的思想领导力视频，讨论远程工作的未来，目标受众为人力资源高管和商业战略家。视觉美学应现代且时尚，结合专业图形和权威、引人入胜的AI语音。利用HeyGen的AI化身清晰一致地呈现复杂的想法，始终保持精致的企业形象。
示例提示词2
为全体员工开发一个45秒的微学习视频，解释新的公司数字安全政策。视觉和音频风格应直接友好，使用清晰的屏幕文本和易于理解的语音。确保HeyGen的字幕/说明文字显著显示，以增强所有观众的可访问性和理解力，使员工培训过程更加包容。
示例提示词3
设计一个2分钟的宣传视频，展示一个AI驱动的视频制作工具的功能，面向小企业主和营销团队。视频应具有动态和充满活力的视觉风格，采用快速剪辑和欢快的背景音乐。利用HeyGen的模板和场景快速组装各种视频风格的演示，突出其多样性和易于创建的特点。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的领导力信息。利用AI驱动的视频制作工具将您的文本转化为动态视频，利用文本转视频等功能。
Step 2
选择您的演示者
从多样化的AI化身中选择一个来代表您的信息。选择完美的视觉形象，以专业的方式传达您的情境领导力见解。
Step 3
生成语音和字幕
为您的领导力培训视频增强自然的AI语音旁白。自动生成字幕，确保您的信息对所有观众都具有可访问性和影响力。
Step 4
应用品牌并导出
使用您独特的品牌控制（包括标志和颜色）定制您的思想领导力视频。完成视频并以多种格式导出，以便在各个平台上无缝分享。
常见问题
HeyGen如何简化AI驱动的视频制作？
HeyGen利用先进的AI技术将脚本转化为专业视频，使用逼真的AI化身和自然的AI语音旁白，简化整个文本转视频的制作过程。
HeyGen能否创建自定义AI化身和多语言内容？
是的，HeyGen支持创建个性化的AI化身并支持多语言配音，使您能够为全球观众生成多样化的内容，提供本地化的语音和字幕。
HeyGen提供哪些高效视频制作的功能？
HeyGen提供全面的视频编辑器，具有可定制的视频模板、强大的品牌控制和高效的文本转视频功能，确保快速一致地创建各种需求的内容，如员工培训或微学习。
HeyGen是否支持自动字幕和库存媒体集成？
当然。HeyGen自动为您的视频生成字幕，并提供广泛的库存媒体集成，增强您的视觉内容并使其更广泛地被观众接受。