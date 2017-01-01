内容视频生成器，轻松创建AI视频
从任何脚本创建引人入胜的营销视频和社交媒体内容。我们创新的从脚本到视频工具使其对初学者友好。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的动态宣传视频，针对希望提升在线存在感的小企业主和营销人员，无需广泛的制作知识。视频应采用引人入胜的专业视觉风格，展示由富有表现力的AI化身呈现的多样化动画模板示例，配以欢快、现代的背景音乐。强调HeyGen的“AI化身”功能如何快速生成引人注目的营销视频，使该平台成为品牌故事讲述的强大AI视频制作工具。
为教育工作者和企业培训师开发一个45秒的简明教程视频，帮助他们创建可访问的学习材料。视频需要现代、易于访问的视觉美学，利用屏幕文本高亮来强化关键概念，配合平台内直接生成的平静、权威的旁白。展示HeyGen的“旁白生成”功能如何简化高质量教育内容的制作，展示其作为用户友好的在线视频编辑器的功能。
设计一个2分钟的信息视频，专为需要高效本地化视频内容的全球公司和跨国团队量身定制。视觉呈现应精致且具有全球吸引力，展示多样化场景，屏幕上动态出现准确同步的字幕，配以专业、引人入胜的解说。重点介绍HeyGen的“字幕/说明”功能的技术精确性，解释其在简化复杂视频编辑工作流程中的作用，使其成为真正的全球内容视频生成器。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI视频生成器运作？
HeyGen利用先进的AI将文本提示转化为高质量的AI视频。用户只需输入脚本，HeyGen的从文本到视频生成器就会生成带有AI化身和旁白的专业视频。
HeyGen提供哪些种类的AI化身用于视频创作？
HeyGen提供多样化的逼真AI化身，增强任何内容视频生成项目。这些化身完全可定制，允许灵活的视频编辑以匹配您品牌的特定需求和信息。
HeyGen能为全球观众创建旁白和字幕吗？
是的，HeyGen擅长生成多语言的自然旁白，并自动创建自动字幕。这种强大的功能，包括AI视频翻译器，确保您的AI视频对全球观众具有可访问性和影响力。
HeyGen的在线编辑器对初学者友好吗？
HeyGen的直观在线编辑器设计得非常适合初学者，使任何人都能轻松成为AI视频制作者。通过广泛的模板选择，用户无需先前的视频编辑经验即可快速制作专业的营销视频。