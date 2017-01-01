内容视频生成器，轻松创建AI视频

从任何脚本创建引人入胜的营销视频和社交媒体内容。我们创新的从脚本到视频工具使其对初学者友好。

创建一个1分钟的教学视频，面向技术娴熟的内容创作者，展示如何将复杂的技术文档转化为引人入胜的视觉解释，使用HeyGen。视觉风格应简洁明了，包含HeyGen界面的屏幕录制演示，并配有清晰、合成的旁白，准确叙述每一步。突出展示使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将脚本无缝转化为完整视频的过程，展示其作为AI视频生成器的高效性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的动态宣传视频，针对希望提升在线存在感的小企业主和营销人员，无需广泛的制作知识。视频应采用引人入胜的专业视觉风格，展示由富有表现力的AI化身呈现的多样化动画模板示例，配以欢快、现代的背景音乐。强调HeyGen的“AI化身”功能如何快速生成引人注目的营销视频，使该平台成为品牌故事讲述的强大AI视频制作工具。
示例提示词2
为教育工作者和企业培训师开发一个45秒的简明教程视频，帮助他们创建可访问的学习材料。视频需要现代、易于访问的视觉美学，利用屏幕文本高亮来强化关键概念，配合平台内直接生成的平静、权威的旁白。展示HeyGen的“旁白生成”功能如何简化高质量教育内容的制作，展示其作为用户友好的在线视频编辑器的功能。
示例提示词3
设计一个2分钟的信息视频，专为需要高效本地化视频内容的全球公司和跨国团队量身定制。视觉呈现应精致且具有全球吸引力，展示多样化场景，屏幕上动态出现准确同步的字幕，配以专业、引人入胜的解说。重点介绍HeyGen的“字幕/说明”功能的技术精确性，解释其在简化复杂视频编辑工作流程中的作用，使其成为真正的全球内容视频生成器。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

内容视频生成器如何工作

轻松将您的想法转化为引人入胜的视频，使用AI视频制作工具。按照这些简单步骤创建令人惊叹的内容。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先粘贴您的书面内容或文本提示。我们的从文本到视频生成器将准备您的脚本进行视觉创作，形成您AI视频的核心。
2
Step 2
选择AI化身
从多样化的AI化身中选择，以代表您的品牌或信息。这些化身将体现您的脚本，为您的内容增添人性化的触感。
3
Step 3
添加旁白
从您的脚本生成专业旁白，清晰传达您的信息，增强观众的听觉体验。
4
Step 4
导出您的视频
利用我们直观的在线编辑器进行任何最终调整，然后轻松导出您的完整视频以供即时使用。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事视频

.

创建有影响力的AI视频，突出客户推荐，有效建立信任并展示产品价值。

background image

常见问题

HeyGen如何作为AI视频生成器运作？

HeyGen利用先进的AI将文本提示转化为高质量的AI视频。用户只需输入脚本，HeyGen的从文本到视频生成器就会生成带有AI化身和旁白的专业视频。

HeyGen提供哪些种类的AI化身用于视频创作？

HeyGen提供多样化的逼真AI化身，增强任何内容视频生成项目。这些化身完全可定制，允许灵活的视频编辑以匹配您品牌的特定需求和信息。

HeyGen能为全球观众创建旁白和字幕吗？

是的，HeyGen擅长生成多语言的自然旁白，并自动创建自动字幕。这种强大的功能，包括AI视频翻译器，确保您的AI视频对全球观众具有可访问性和影响力。

HeyGen的在线编辑器对初学者友好吗？

HeyGen的直观在线编辑器设计得非常适合初学者，使任何人都能轻松成为AI视频制作者。通过广泛的模板选择，用户无需先前的视频编辑经验即可快速制作专业的营销视频。